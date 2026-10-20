Daniel Torres y un tremendo registro con Santa Fe: ¿Se gradúa como ídolo del club?

El mediocampista llega a una marca que poseen dos figuras de la institución e inclusive podría pasar a una de ellas.

Daniel Torres celebrando un gol | Vizzor Image

El nombre de Daniel Torres causa diversas opiniones en la hinchada de Independiente Santa Fe, ya que algunos le tienen aprecio y otros lo llevan entre ojos. Si bien es uno de los líderes del actual plantel y cuenta con una historia interesante en el ‘león’, hay quienes todavía no lo quieren del todo y por eso debe seguir ganándose eso dentro de la cancha.

Un reciente hito lo acerca más, pues se trata de algo que comparten pocos jugadores de la institución bogotana. Para la buena fortuna del mediocampista, esa marca la puede seguir aumentando y seguir haciendo historia con el cuadro ‘cardenal’. Resta ver si los aficionados que aún tienen dudas sobre él optan por cambiar su manera de verlo.

Resulta que el volante llegó a los 400 partidos vistiendo la camiseta de Santa Fe, esto luego de lo que fue el encuentro contra Llaneros por la Liga BetPlay. A pesar de que el ‘albirrojo’ cayó derrotado en Villavicencio, en lo personal es algo positivo para Torres y que muestra la importancia de su trayectoria en el combinado capitalino.

A eso se añade que es uno de los más ganadores del registro histórico con un total de siete títulos que se distribuyen en tres Ligas, tres Superligas y una Copa local. En esa estadística lo superan otras leyendas de la institución como Omar Pérez (9), Juan Daniel Roa (8) y Yulián Anchico (8).

¿Cuáles son los otros futbolistas que tienen 400 partidos con Santa Fe?

Uno es de las nóminas más recientes, mientras que el otro es un vieja escuela del club, para muchos el más importante de todos los tiempos. Precisamente Roa es uno de los hombres que posee ese récord con 418 cotejos disputados. El bogotano se retiró a finales del 2024, aunque vale la pena mencionar que su último duelo con la camiseta del ‘león’ fue el 28 de junio del 2023 cuando el equipo colombiano enfrentó a Gimnasia por la Copa Sudamericana.

Por otra parte, el otro nombre que tiene el registro al cual llegó Daniel Torres es nada más y nada menos que Alfonso Cañón, leyenda viviente de Santa Fe. El ‘Maestrico’, como es conocido, jugó 520 partidos con el ‘cardenal’, siendo el que más participaciones tiene. Sin duda es un número que habla de la relevancia que tuvo en su momento Cañón.

Otros jugadores que hacen parte de esta estadística, con menos encuentros, son:

Agustín Julio: 378.

378. Yulián Anchico: 376.

376. Omar Pérez: 374.

374. Carlos Rodríguez: 366.

366. James Mina Camacho: 346.

346. William Morales: 322.

322. Luis Manuel Seijas: 316.

¿Entonces Daniel Torres ya es ídolo de Santa Fe?

Se puede hacer un análisis desde dos puntos de vista. El primero es desde la estadística y al ser un jugador que es uno de los que más partidos lleva y con más títulos, se podría decir que sí o que por lo menos es referente. Ojo porque al estar activo puede seguir aumentando ambas cifras, pero hay que tener en cuenta que su contrato expira ahora en diciembre.

El otro es que esto es un tema subjetivo por parte de los hinchas, pues algunos consideran que sí, mientras otros que no. Algunos de ellos no le tienen el cariño suficiente porque en ocasiones, sobre todo en declaraciones, Torres de cierta forma les ha tirado. El dilema es que eso no borra lo que ha logrado en estos años de carrera con la institución.

Dicho eso, la discusión pasa a ser prácticamente de la afición porque en últimas ellos son los que por lo general ponen los rótulos. Eso sí, para el club es algo importante y no lo dejaron pasar, inclusive le dedicaron una pieza al volante en redes sociales. Un hito que no pasa por desapercibido y que tiene un significado especial tanto para el equipo como para el futbolista.

¡Ya son 400 partidos de Daniel Torres 🦁 llevando estos colores en el corazón ❤️! El tercero en la historia Cardenal 🇮🇩 en alcanzar esta cifra, dejando una huella imborrable de entrega, compromiso y amor por este escudo. ✨ ¡Que sean muchos más, Dani ☝🏻! https://t.co/Dfv8tx7Ksd — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 19, 2026

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