Cristian Borja, fuera de la Liguilla y en duda para el Mundial por grave lesión

Néstor Lorenzo tendrá que evaluar la situación del futbolista las próximas semanas, de cara a la convocatoria del Mundial.

Cristian Borja analiza la salida de Fidalgo | Imago7

América y Pumas dieron un verdadero espectáculo futbolístico este domingo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla en el Torneo Clausura de la Liga MX. Después de un intenso compromiso en el que el cuadro visitante comenzó ganando, ‘Las Águilas’ salvaron la serie y ambos firmaron un frenético 3-3 en el Estadio Azteca.

Sin embargo no todas fueron noticias alegres para el equipo de André Jardine, ya que Cristian Borja se perderá el resto del certamen por lesión, inclusive el mismo estratega brasilero había dado aviso de lo sucedido: “Borja debe de ser algo de rodilla, colateral medial, tres o cuatro semanas, seguro se pierde la Liguilla”, aseguró en rueda de prensa.

Pues bien, horas después el equipo confirmó lo sucedido con el colombiano: “El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, aseguró el equipo mexicano en el comunicado.

Según lo estipulado en este tipo de lesiones, si llegase a ser de grado I, el jugador estaría de 1 a 3 semanas por fuera. Si es de grado II, el defensa se recuperará de 3 a 6 semanas y si es de grado III será ausencia de 6 a 10 semanas. Algo que se irá revisando según la evolución del profesional.

Eso en cuanto al América, pero pasando a la otra orilla, si en la Selección Colombia no hay jugadores ‘fijos’, se trata de los laterales izquierdos, durante las últimas convocatorias Déiver Machado y Johan Mojica se han adueñado del lugar, no obstante han dejado un par de dudas de cara al listado oficial del Mundial.

La novedad y la lesión de Cristian Borja lo baja de la baraja de candidatos de Néstor Lorenzo para lo que serán los próximos partidos: ante Costa Rica en Bogotá y Jordania en Estados Unidos, además de la convocatoria para la disputa de la cita orbital, en la que la ‘Tricolor’ debutará el 17 de junio contra Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México.

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