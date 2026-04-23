¿Quién será el nuevo técnico de Cruz Azul?

Joel Huiqui y Sergio Pinto toman las riendas de la Máquina de forma interina para el cierre del torneo regular y la Liguilla del Clausura 2026

Huiqui y Pinto, técnicos interinos de Cruz Azul. | Imago 7 y ligamx.net

Cruz Azul tomó una decisión inmediata tras la salida de Nicolás Larcamón de la dirección técnica en la recta final del Clausura 2026. La directiva optó por un interinato para encarar los últimos compromisos del torneo regular y la Liguilla, con el objetivo de recuperar el rumbo competitivo del equipo.

Joel Huiqui y Sergio Pinto serán los encargados de dirigir al primer equipo de forma provisional. Ambos llegan desde las fuerzas básicas del club, en un movimiento que busca dar continuidad al proyecto deportivo, mientras se define al nuevo entrenador para el Apertura 2026.

¿Quiénes son los técnicos interinos de Cruz Azul?

Joel Huiqui se desempeñaba como entrenador de la categoría sub 21. Durante el Clausura 2026 dirigió 16 partidos, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. Su equipo se quedó sin opciones de clasificar a la Liguilla antes de concluir la fase regular.

Sergio Pinto estaba al frente de la sub 19. Su trayectoria como futbolista incluye formación en el FC Porto y paso por clubes de Alemania como Schalke 04 y Hannover 96. Tras su retiro, inició su carrera como entrenador y tuvo un paso por Chivas, también en categorías juveniles, antes de integrarse a Cruz Azul en diciembre pasado.

En el presente torneo, Pinto sumó cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas en 16 jornadas con la sub 19. Al igual que la sub 21, su equipo quedó fuera de la Liguilla antes del cierre del calendario.

La salida de Nicolás Larcamón se dio después de una mala racha de resultados que comprometieron el cierre del torneo (nueve partidos sin ganar y eliminados de la Concachampions). Ante este escenario, la directiva decidió apostar por una solución interna que permita mantener la estabilidad en el vestidor y en la estructura deportiva, pensando en lo que viene.

El reto para Huiqui y Pinto será inmediato. Cruz Azul se encuentra en una etapa clave del campeonato, con la obligación de regresar al camino del triunfo en la última jornada, para intentar pelear por el campeonato.

Así que la dupla tendrá la responsabilidad de preparar al equipo para competir en la Liguilla, con la presión de responder en el corto plazo. Su conocimiento del club será uno de los factores que la directiva considera a favor.

Mientras concluye la participación de Cruz Azul en el Clausura 2026, la institución ha iniciado el proceso para definir a su nuevo director técnico. La intención es establecer un proyecto a largo plazo, comenzando con el Apertura 2026, con un perfil que se ajuste a los objetivos institucionales.

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