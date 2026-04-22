El emotivo mensaje de Hugo Rodallega a Falcao García por su nueva lesión

Falcao se volvió a lesionar recientemente y Hugo no dejó pasar la situación, razón por la cual le dedicó una publicación.

Hugo Rodallega Saluda a Falcao García | Vizzor Image e IG

Aunque juegan en equipos que tienen una rivalidad marcada en Colombia, Hugo Rodallega y Falcao García tienen una buena relación amistosa, la cual trasciende más allá de los colores.

El vallecaucano hace parte de Independiente Santa Fe y aunque no es hincha, su aporte en los títulos más recientes del club y su liderazgo hacen que muchos seguidores lo consideren ídolo.

Por el otro lado esta el ‘Tigre’, quien abiertamente ha dicho en varias ocasiones ser fanático de Millonarios, equipo al cual regresó en este 2026 para un ‘Last Dance’.

En cuanto a presente no es secreto que Hugo está en mejor condición que Falcao, aunque Radamel estaba volviendo a jugar tras superar otra lesión que lo marginó por varias semanas.

Para mala fortuna del ‘Tigre’, en el partido contra América de Cali sufrió un duro golpe en la cara producto de un impacto con Dany Rosero, el cual le generó una fractura en el arco cigomático y por eso el atacante del ‘Embajador’ es baja de nuevo para Fabián Bustos.

El mensaje de Hugo Rodallega a Falcao

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el delantero de Santa Fe posteó una historia en la cual publicó un video junto al ‘Tigre’, además de unas cortas líneas.

“Te levantarás como siempre lo has hecho, goleador“, escribió Rodallega, complementando luego con “be strong, legend”, que traduce “mantente fuerte, leyenda”.

Falcao reposteó esa historia de Hugo y le respondió “gracias, amigo“. Ese intercambio deja en evidencia que independientemente de los equipos en los que juega cada uno, la amistad que tienen desde hace años tiene mayor peso.

Hugo Rodallega y Falcao García | Captura de pantalla @rodallega20

Hugo Rodallega y Falcao García | Captura de pantalla @rodallega20

Comparaciones entre ellos

Esa muestra de afecto entre ambos jugadores llega en un momento donde por redes sociales se hacen muchas comparaciones entre García y Rodallega.

Muchos consideran que el regreso del vallecaucano a Colombia ha sido exitoso, esto por los títulos de Liga y Superliga BetPlay que logró con Santa Fe.

A Radamel le cobran que por ahora no ha podido salir campeón con Millonarios, aunque en dos oportunidades estuvo cerca de clasificar a la final.

Lo cierto es que ambos son leyendas del fútbol colombiano y están en la etapa final de sus carreras, aportando toda su experiencia para el crecimiento del balompié de nuestro país.

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