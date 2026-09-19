¡De escorpión! Ángel Azuaje firma golazo y pone adelante a Pumas contra Atlas

El venezolano marcó de tacón tras un tiro de esquina de Pedro Vite y puso en ventaja a los universitarios al minuto 23 en el Estadio Jalisco

Primer gol del venezolano en primera división | Imago7

Ángel Azuaje rompió el empate entre Atlas y Pumas con una definición de tacón que puso el 1-0 para el conjunto universitario en la jornada 9 del Apertura 2026. El venezolano aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Pedro Vite para marcar al minuto 23 en el Estadio Jalisco.

Ángel Azuaje sorprende con una definición de escorpión

La jugada nació desde el sector derecho, donde Vite cobró el saque de esquina al minuto 23 con un servicio hacia el centro del área. Azuaje atacó la trayectoria de la pelota y, al quedar de espaldas a la portería, levantó el pie para conectar con el tacón.

El remate tomó dirección al arco de Camilo Vargas y terminó dentro de la portería. El remate fue de escorpión tras el movimiento del defensor, quien encontró una solución ante un balón que llegó detrás de su cuerpo.

El tanto representó el premio para unos Pumas que habían generado pocas aproximaciones durante los primeros minutos. Atlas controló varios tramos del encuentro y encontró espacios por los costados, pero no convirtió sus oportunidades.

Duk tuvo dos opciones antes del gol universitario. En una de ellas conectó un servicio dentro del área, aunque su remate pasó por encima de la portería de Keylor Navas. La falta de definición permitió que Pumas se mantuviera en el partido.

Azuaje apareció como titular en la defensa elegida por Esteban Solari. El venezolano acompañó a Nathan Silva y Rodrigo López en la zona baja, pero también se incorporó al área rival durante las acciones a balón parado.

La anotación ante Atlas tuvo un significado adicional para el zaguero, pues fue la primera de su carrera en la Primera División. El defensa debutó en la Liga MX en febrero de 2025 y, después de más de un año con el primer equipo de Pumas, abrió su cuenta con una definición de tacón que colocó el 1-0 en Guadalajara.

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Pumas golpea después del dominio inicial del Atlas

El 1-0 permitió que el conjunto universitario tomara ventaja en un duelo entre equipos que buscan acercarse a los primeros ocho lugares. Pumas comenzó la jornada en el puesto 11 con 11 puntos, mientras Atlas ocupaba la novena posición con 13 unidades.

El equipo de Solari llegó al Estadio Jalisco después de perder 3-0 ante Chivas. Atlas, dirigido por Hernán Crespo, afrontó el encuentro tras caer 5-2 frente al Toluca. El gol de Azuaje colocó a los visitantes al frente durante la primera mitad y obligó a los rojinegros a buscar la respuesta.

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