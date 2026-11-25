Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 24 de noviembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 24 de noviembre.
Falta poco para entrar al último mes del año y los juegos de azar no dan tregua alguna. Las loterías y chances se tomaron un nuevo día para sortear y entregar sus premios mayores respectivamente. Los colombianos despiertan en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del martes 24 de noviembre.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3181
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 3572
- Serie: 275
MÁS INFORMACIÓN: ¡Negociaron la sanción! Santa Fe le da un espaldarazo a La Guardia Albirroja Sur
Lotería del Huila
- Sorteo: 4783
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 2227
- Serie: 051
Resultado de chances hoy, 24 de noviembre
- Dorado Mañana: 1004 (5ta: 1)
- Dorado Tarde: 4233 (5ta: 7)
- Dorado Noche: 7340 (5ta: 6)
- Paisita Día: 1954 (5ta: 6)
- Paisita Noche: 3124 (Cabra)
- Caribeña Día: 7819 (5ta: 8)
- Caribeña Noche: 1098 (5ta: 4)
- Sinuano Día: 0040 (5ta: 4)
- Sinuano Noche: 4821
- Cafeterito Tarde: 4428 (5ta: 5)
- Cafeterito Noche: 5734 (5ta: 3)
- Chontico Día: 0097 (5ta: 6)
- Chontico Noche: 6207 (5ta: 6)
- Culona Día: 2175 | Noche: 5376
- Astro Sol: 6849 (Leo)
- Pijao de Oro: 0536 (5ta: 4)
- Cash Three Día: 803
- Play Four Día: 0806
- Samán Día: 6772