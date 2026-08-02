México rescata el empate ante República Dominicana y aún busca pelear por el liderato de grupo

El Tricolor sub 23 falló un penal, reaccionó en el complemento y mantiene abierta la pelea por el liderato

México igualó con República Dominicana | @miseleccionsubs

La selección mexicana sub 23 rescató un empate 1-1 frente a República Dominicana en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El conjunto tricolor estuvo abajo en el marcador desde el minuto 18, falló un penal antes del descanso y encontró la igualdad en la segunda mitad por medio de Jonathan Pérez.

El resultado mantiene a México dentro de la pelea por el liderato de su sector, aunque deberá esperar la combinación de resultados y cerrar la fase de grupos con un triunfo. El equipo mexicano tuvo mayor control del balón durante distintos periodos, pero encontró dificultades para superar el bloque defensivo del conjunto anfitrión.

Los primeros minutos mostraron un partido con posesiones divididas y pocos espacios. México comenzó a instalarse en campo contrario a partir del minuto 14, con intentos de Moxica y Octavio Vázquez que terminaron fuera de la portería defendida por Frías.

República Dominicana aprovechó una de sus primeras aproximaciones claras. Javier Roces recibió espacio fuera del área y conectó un disparo al minuto 18 para colocar el 1-0, anotación que modificó el desarrollo del encuentro y obligó al Tricolor a adelantar sus líneas.

México sostuvo la iniciativa después del gol, aunque no consiguió generar remates con dirección suficiente. El conjunto local se replegó y buscó responder mediante contragolpes, incluido uno al minuto 40 que Camacho cortó al salir de su portería y presionar al delantero dominicano.

La oportunidad más clara del primer tiempo llegó al minuto 42. El árbitro sancionó una mano dentro del área de República Dominicana y concedió un penal para México, pero Octavio Vázquez mandó su disparo por un costado del arco. La falla permitió que el cuadro anfitrión llegara al descanso con ventaja.

La selección mexicana aumentó la presión desde el comienzo de la segunda mitad. México tuvo mayor posesión, adelantó a sus mediocampistas y comenzó a acercarse con más frecuencia al área rival, mientras República Dominicana concentró jugadores en su propia cancha para proteger el marcador.

Moxica estuvo cerca de empatar al minuto 62, cuando sacó un disparo que obligó a Frías a intervenir. El portero dominicano volvió a aparecer al 81 con otra atajada que evitó la remontada mexicana, después de que el Tricolor ya había conseguido la igualdad.

El 1-1 llegó al minuto 76. Jonathan Pérez encontró espacio dentro del área y terminó una acción ofensiva para superar a Frías, después de varios minutos de dominio mexicano. La anotación cambió el cierre del encuentro y permitió que el equipo dirigido por México buscara un segundo gol.

Durante la recta final, México mantuvo la posesión y jugó la mayor parte del tiempo en territorio dominicano, aunque no logró transformar ese control en oportunidades suficientes para completar la remontada. República Dominicana sostuvo su estructura defensiva hasta el silbatazo final.

Te puede interesar: