Cruz Azul se juega todo ante Necaxa en medio de una crisis y cambio de técnico

Última jornada del Clausura 2026 define posiciones de Liguilla y marca el regreso al Estadio Azteca

Cruz Azul busca cerrar la Liga MX con una victoria | Imago 7

El cierre del torneo Clausura 2026 en la Liga MX presenta un escenario especial de cara a la Liguilla. El duelo entre Cruz Azul y Necaxa no solo marca el final de la fase regular, además será el partido que defina los duelos de los cuartos de final.

La Máquina llega a este compromiso con la posibilidad de asegurar un lugar entre los primeros cuatro, lo que le permitiría cerrar la serie de cuartos de final como local. Al mismo tiempo, existe el incentivo de terminar como el equipo con más puntos acumulados del año futbolístico y ganar el millón de dólares, un objetivo que añade presión al encuentro.

El contexto deportivo del equipo capitalino se ha vuelto más complicado y lleno de caos en los últimos días. La directiva decidió terminar el proceso de Nicolás Larcamón tras una racha sin triunfos que se extendió en liga y competencias internacionales. La decisión se tomó a pesar de que el club ya tenía asegurado su lugar en la fase final.

En su lugar, el equipo será dirigido por Joel Huiqui, quien asume de manera interina para este compromiso. El exdefensor, que se desempeñaba en fuerzas básicas, tendrá su primer partido al frente del primer equipo en un momento que concentra objetivos deportivos y la necesidad de cerrar la fase regular con resultado.

Cruz Azul busca una victoria con Joel Huiqui | Imago 7

El partido también representa el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca después de 896 días sin disputar un encuentro de liga como local en ese escenario. Su último antecedente se remonta a noviembre de 2023, lo que añade un elemento simbólico al cierre del torneo.

Durante el semestre, el equipo disputó sus partidos como local fuera de la Ciudad de México, tanto en liga como en la Copa de Campeones de la Concacaf. Este cambio de sede generó un entorno distinto para el plantel, que ahora vuelve a su estadio en una jornada decisiva.

En lo deportivo, aunque el encuentro no significa nada para el Necaxa, quien ya está eliminado de la Liguilla, podría ser otro golpe para los Cementeros que de perder se quedarían en el quinto puesto y llegarían con la seguidilla de malos resultados a la Fiesta Grande.

El cierre de la fase regular combina el regreso a su estadio, un cambio en el cuerpo técnico y la disputa por posiciones en la tabla. El resultado ante Necaxa definirá no solo el lugar en la clasificación, sino también el entorno con el que Cruz Azul llegará a la liguilla.

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