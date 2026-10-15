CSKA Sofía VS Mónaco, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, jornada 1

Comienza la ilusión europea de búlgaros y franceses.

Les damos la bienvenida al partido entre CSKA Sofía vs Mónaco, válido por la jornada 1 de la fase regular de la UEFA Conference League 2026-27. Es el debut absoluto de ambos equipos en la competencia, que podrás seguir en vivo a través del streaming de Clarosports. Los búlgaros buscan iniciar de la mejor manera aprovechando la localia en el Estadio Nacional Vasil Levski, ante uno de los rivales que llega al torneo con la chapa de candidato.

¿A qué hora inicia la transmisión del CSKA Sofía VS Mónaco hoy jueves 15 de octubre de 2026?

El partido entre el CSKA Sofía y Mónaco, válido por la primera jornada de la fase regular de la UEFA Conference League 2026-27 comenzará a las 10.45.

Antecedentes y últimos cinco resultados del CSKA Sofía VS Mónaco en la Conference League

Los últimos cinco enfrentamientos entre Mónaco y CSKA Sofía, del más reciente al más antiguo:

15 de septiembre de 1982: Mónaco 0-0 CSKA Sofía.

15 de diciembre de 2005: Mónaco 2-1 CSKA Sofía.

3 de octubre de 1984: CSKA Sofía 2-1 Mónaco.

19 de septiembre de 1984: Mónaco 2-2 CSKA Sofía.

29 de septiembre de 1982: CSKA Sofía 2-0 Mónaco, tras la prórroga.

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