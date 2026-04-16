Javier Pérez Teuffer: “El América debe trabajar en su ego y vanidad para volver al título”

El exdirectivo ofrece una crítica profunda sobre la gestión del América y las decisiones clave en su estructura deportiva

En entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio, Javier Pérez Teuffer, exdirectivo y figura representativa de las Águilas del América, ofreció su visión sobre la situación actual del club, la gestión deportiva, administrativa y el estado del fútbol mexicano. Con su vasta experiencia en la institución, Teuffer compartió sus puntos de vista sobre los retos que enfrenta el equipo capitalino en la actualidad, así como las decisiones que considera fundamentales para el futuro del club.

¿Qué le falta al América para volver a los primeros planos?

Pérez Teuffer destacó la importancia de la transición que está viviendo el América, señalando que, aunque el club cuenta con directivos experimentados, la gran parte del equipo actual está formado por nuevos jugadores que aún no han demostrado su potencial: “Son directivos experimentados. No sé por qué el equipo que está jugando ahorita, el 70 u 80% no son los que fueron campeones, son otros”.

Según su perspectiva, el equipo necesita tiempo para aumentar la química del plantel, algo que no ocurre de la noche a la mañana. “El equipo se tiene que conjuntar y no es de un día para otro”, dijo Teuffer, haciendo hincapié en la importancia de una integración efectiva entre los nuevos fichajes y los jugadores que permanecen en el club.

Además, mencionó que el aspecto físico y médico del equipo también está generando problemas, con un alto número de lesiones que afectan el rendimiento. “Veo muchas lesiones, entonces el tema físico y el tema médico están preocupantes”, agregó, sugiriendo que estos factores deben ser atendidos de manera inmediata para que el equipo recupere su nivel óptimo de juego. También tocó el tema de los ego y vanidad, sugiriendo que el manejo de estos aspectos personales también podría mejorar dentro del grupo.

El enfoque administrativo del América podría mejorar

Teuffer también ofreció una reflexión sobre la gestión deportiva y administrativa del club, afirmando que en ocasiones los directivos se enfocan más en aspectos económicos: “Los directivos que manejan la parte deportiva pensaron que esto era como un modelo administrativo o un modelo económico y el fútbol no es así fundamentalmente”.

“Siempre lo he definido como un partido de ajedrez, nada más que las fichas piensa”, sugiriendo que los cambios realizados en la plantilla, sobre todo los de gran magnitud, no deben ser tan drásticos y deben estar más pensados en el balance del equipo.

“Si ves el porcentaje, es casi el 70% del equipo”, señaló, refiriéndose a las sustituciones y cambios que se han hecho recientemente en el plantel. “Emilio tendrá que revisar quién está tomando las decisiones para hacer esos cambios”, agregó, refiriéndose a Emilio Azcárraga, presidente del club, y subrayando la necesidad de revaluar los procesos de contratación y selección de jugadores. Para Teuffer, no es posible que un equipo que ha sido exitoso un año de repente pierda calidad al siguiente, ya que eso no ocurre de manera natural.

La fórmula en la que se daba la contratación de jugadores en América

Uno de los aspectos más importantes que Pérez Teuffer abordó fue el proceso de contratación de jugadores: “Aprendí de fútbol de Guillermo Cañedo de la Bárcena y de Emilio Díez Barroso, que fueron los presidentes más longevos que tuvo el club”, el exdirectivo recordó cómo en su época, el enfoque era analizar bien las posiciones que necesitaban reforzarse y cómo esto implicaba un trabajo conjunto entre la directiva y el entrenador para elegir las mejores opciones. “Primero definimos una posición que haya que reforzar y después buscamos cinco alternativas en conjunto que busca la directiva”, explicó, añadiendo que el entrenador podía sugerir a uno de esos cinco jugadores, pero sin que la decisión estuviera completamente en sus manos.

El objetivo, según Teuffer, siempre fue asegurar que se cumpliera con una necesidad específica del equipo, y no tanto con fichajes impulsados por un solo nombre. “Lo que buscas es cumplir con una posición, no con una persona”, subrayó, sugiriendo que este enfoque ha sido clave para el éxito a largo plazo de la institución.

Se le ha hecho daño a las fuerzas básicas

El exdirectivo también ofreció su punto de vista sobre el estado del fútbol mexicano y cómo las decisiones administrativas en la liga han afectado a las fuerzas básicas de los clubes: “Nos dimos un balazo en la pierna subiendo el número de extranjeros en la cancha y limitamos y obstruimos mucho a las fuerzas básicas”, comentó, haciendo referencia al aumento de los jugadores extranjeros en la liga, lo que considera que ha sido un obstáculo para el desarrollo de jugadores mexicanos. Según él, este fenómeno ha perjudicado la calidad de la selección nacional y ha creado un vacío de talento que ahora se hace evidente.

Además, subrayó que clubes como América, Tigres y Toluca han estado haciendo un buen trabajo en fuerzas básicas, mientras que otros equipos, como Guadalajara y Pumas, han tenido un desarrollo más irregular: “El haber limitado la producción de mexicanos ha dañado mucho a instituciones como Atlas, Pumas y el mismo Guadalajara”, afirmó, explicando cómo la falta de apoyo a los jugadores locales ha afectado gravemente a estos equipos.

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