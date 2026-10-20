Juan José Purata destaca la mentalidad de Hernán Crespo para el cambio en Atlas: “Es un ganador”

El defensa rojinegro habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre el proyecto, el duelo por la cima ante el América y la Selección Mexicana

Atlas tendrá la oportunidad de acercarse al liderato del Apertura 2026 de la Liga MX cuando reciba al América este miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por la jornada 13 de la Liga MX. Los Rojinegros ocupan el tercer lugar de la tabla general y se encuentran a tres puntos de las Águilas, por lo que el encuentro representa una opción directa para reducir la distancia con el primer puesto.

En la previa del partido, Juan José Sánchez Purata habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre el momento del conjunto tapatío y el trabajo realizado por Hernán Crespo. El defensa se incorporó con el torneo en marcha, pero ya acumula nueve partidos y 717 minutos con Atlas, además de dos tarjetas amarillas y una expulsión. Su adaptación, explicó, estuvo respaldada por el vestuario y por una propuesta que busca mantener al equipo entre los primeros lugares.

Purata colocó al entrenador argentino como una de las claves del presente rojinegro: “Es un proyecto muy serio que va a largo plazo, con muchas incorporaciones, incluido el cuerpo técnico. Un entrenador como lo es Hernán, que es un ganador, es un competidor nato que ha ganado en todos los equipos donde ha estado. Eso es lo que lo que nos intenta transmitir: pelear por los primeros puestos, estar ahí arriba, pelear por todo porque creo que tenemos equipo para eso. Estamos en construcción de eso, pero creo que tenemos el techo muy alto”.

Crespo llegó al Atlas para el Apertura 2026 y, después de 12 jornadas, tiene al equipo en el tercer lugar. Para Sánchez Purata, la posición actual forma parte de un proceso que todavía se encuentra en desarrollo, pero cuya exigencia está definida desde el cuerpo técnico: competir por los primeros puestos y no limitar el objetivo a la clasificación. El partido contra América será una nueva medición para esa estructura frente al líder del campeonato.

El central descartó que la preparación cambie únicamente por enfrentar al primer lugar. “Para nosotros todos los rivales son a vencer. Esa es la mentalidad de este equipo, de este grupo. Todos los partidos salimos a ganarlos, sea en casa, sea de visita. Intentamos ser protagonistas a nuestro estilo, siempre con esa idea de proponer en los partidos, obviamente con inteligencia. Para nosotros todos los partidos son a vencer, a ganar. Sabemos que obviamente el América es un equipo poderoso, un plantel fuerte, pero nosotros también lo somos y creo que en casa vamos a tener ese empuje de nuestra gente que nos va a hacer aún más fuertes”, afirmó.

Purata también señaló los cuidados que requerirá el Atlas ante la plantilla azulcrema y la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro. “Un partido complicado por la jerarquía que tiene el América, por los jugadores que tienen, tienen mucho talento. Vamos a tener que ser muy cuidadosos con ellos. Sí, es verdad que vamos a estar concentrados el máximo tiempo posible para poder llevarnos la victoria, que esa es la idea y poder pelear en los primeros lugares”, añadió.

Finalmente sobre la ilusión renovada con la llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana, el zaguero expresó: “Sí, totalmente. Me ilusiona mucho el poder estar ahí, pero estoy partido a partido, estoy día a día. Ahora mi cabeza está acá. Creo que haciendo bien las cosas acá las posibilidades y las puertas de la Selección se van a abrir. Mi enfoque, mi cabeza y toda mi energía está puesta en Atlas para ayudar el equipo, para aportar y para pelear por cosas acá”.

El Atlas llegará al duelo ante los capitalinos con cuatro partidos consecutivos sin perder, idéntica marca que los dirigidos por Guillermo Almada (dos empates y dos triunfos en este lapso).