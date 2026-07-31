¡Colombia logra un día perfecto en patinaje! Cuatro oros más para la delegación cafetera

Gabriela Rueda, Juan Jacobo Mantilla, Kollin Castro y Jhon Tascón se llevan los honores en las cuatro pruebas disputadas este viernes.

Gabriela Rueda suma otra medalla de oro | IDRD

Como se volvió costumbre, el patinaje le da más alegrías al deporte colombiano. Prueba de ello ha sido la actuación de sus representantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Teniendo mucha distancia frente a los demás países, la ‘Tricolor’ certifica su condición de líder en el medallero.

Es poderosa la participación de Colombia. De entrada, Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla firman el primer lugar en las pruebas de eliminación. Y en segundo turno, pletóricamente, Kollin Castro y Jhon Tascón se imponen en el sprint para festejar las nuevas cosechas.

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla deslumbran en las pruebas de eliminación

Para iniciar la jornada de este viernes, en el Patinódromo Paseo 30 de mayo, Gabriela Rueda se coronó campeona de la prueba de 10.000 metros con eliminación. Un examen con alta presión para los participantes, ya que en el transcurso de la carrera se tachaba la lista de los protagonistas que cedían más terreno. La bogotana sigue siendo imparable, al igual que Juan Jacobo Mantilla para la rama masculina.

Rueda consiguió el oro tras un tiempo de 21 minutos, 27 segundos y 337 milésimas. Superó por +0.108 a la venezolana Angy Quintero. La mexicana Valentina Letelier completó el podio en el patinaje de velocidad. Kollin Castro fue eliminada de entrada.

Después fue el turno del metal dorado para Mantilla. Ostentó los 17 minutos, 36 segundos y 937 milésimas en el cronómetro, logrando adjudicarse su presencia en lo más alto del podio. En segundo lugar quedó Allan López (Guatemala – +0.931), así como Brandon Torres (Venezuela – +2.004). Jhon Tascón fue el segundo eliminado de la prueba.

Kollin Castro y Jhon Tascón repiten la dosis en los 500 metros

La tercera prueba, ahora con los 500 metros más distancia en el sprint, fue adjudicada para Kollin Castro. Se tomó revancha después de lo que fue su actuación inicial, dominando la carrera de principio a fin. Su registro de 44.369 derivó en la presea dorada, seguido de Ivonne Sánchez (El Salvador – +0.198) y Wilmary Toro (Venezuela – +0.515).

Lo mismo pasó con Jhon Tascón. La disputa del cafetero fue mucho más pareja con 42.118 segundos ante la potencia del mexicano Carlos Monsivais (+0.067). Así se cosechó una noche perfecta para el país, sumando medallas de oro en todas las finales de la jornada.

Con esto sigue ratificándose Colombia en lo más alto del patinaje. Restan las pruebas de los 1000 metros de sprint masculino, este sábado 1 de agosto en el mismo escenario, donde se disputarán de entrada las pruebas clasificatorias.

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