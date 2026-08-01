Juan Manuel Morales brilla y conquista un nuevo oro en natación para Colombia

El nadador cafetero se impuso en la prueba de 400 metros libre, encabezando la cosecha de medallas en las piscinas.

Juan Manuel Morales | Foto: Comité Olímpico Colombiano

La natación sigue siendo protagonista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este caso, Colombia alarga su cosecha y le apunta al podio en las actividades, donde México toma la batuta, seguido de Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Sirena Rowe había conquistado la presea dorada en los 50 metros de estilo libre femenino. Ahora bien, la segunda coronación fue otorgada para Juan Manuel Morales. A sus 25 años, tras lograr plata y bronce en otras pruebas, le tocó su turno de cantar el himno en lo más alto del podio.

Morales brilló en la modalidad de los 400 metros en la prueba de estilo libre masculino. En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, el nadador cafetero obtuvo un tiempo de 3:51.96 en la calle 2, superando los 3:52.60 del mexicano Paulo Strehlke y 3:54.11 del venezolano Adanuriel Rosal, quien completó el podio.

¡GRÍTALO JUAN MANUEL 🤩! Juan Manuel Morales se quedó con la medalla de oro 🥇 en la prueba de los 400 metros masculinos y puso a sonar el himno nacional.



¡GIGANTE 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/8wJSqJulQ7 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 1, 2026

Más cosechas del día en natación

Medallas de plata

Juan José Giraldo: 2:13.62 en los 200 metros de pecho masculino. Ganó Xavier Ruiz (PUR).

2:13.62 en los 200 metros de pecho masculino. Ganó Xavier Ruiz (PUR). Juan Daniel García, Stefanía Gómez, Simón Bermúdez, Sirena Rowe, Isabella Bedoya y Frank Solano: 3:30.98 en los relevos 4×100 metros libres mixtos. Ganó México.

Medallas de bronce

Jasmín Pistelli: 1:01.88 en 100 metros de espalda femenino. Ganó la prueba Celia Pulido (MEX).

1:01.88 en 100 metros de espalda femenino. Ganó la prueba Celia Pulido (MEX). Mariana Cabezas: 4:20.11 en 400 metros de estilo libre femenino. Ganó María Yegres (VEN).

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