Carlos Moreno defiende al Tala Rangel tras sus errores con Selección: “No podemos ser tan volátiles”

El capitán de Pachuca pidió mantener la confianza en los porteros de la selección mexicana y recordó el desempeño del guardameta de Chivas en el Mundial 2026

Carlos Moreno sale en defensa del Tala Rangel | Imago7

Las críticas hacia Raúl ‘Tala’ Rangel por sus errores ante Estados Unidos siguen generando reacciones en el fútbol mexicano. Esta vez fue Carlos Moreno, portero y capitán de Pachuca, quien salió en defensa del guardameta de Chivas, al considerar que una mala actuación no debería cambiar la percepción sobre su capacidad ni poner en duda el trabajo que ha realizado con la selección mexicana.

El arquero de los Tuzos habló sobre lo ocurrido en la derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos, encuentro en el que Rangel cometió un par de equivocaciones que influyeron directamente en los primeros dos goles del conjunto estadounidense. Su actuación provocó cuestionamientos sobre la portería del Tricolor, aunque Moreno pidió mesura al momento de evaluar el rendimiento de su compañero de profesión.

“A Raúl le tocó una mala tarde nada más, es un gran arquero e hizo un gran Mundial. No podemos ser tan volátiles, hay que apoyar al que esté en la portería de la selección y respaldar procesos”, expresó el guardameta de Pachuca.

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Carlos Moreno pide respaldar al Tala Rangel y respetar los procesos de la selección mexicana

Para Moreno, los errores de Rangel ante Estados Unidos no deben borrar lo que ha conseguido con la camiseta de México, particularmente su participación en el Mundial 2026, en el que fue el portero titular del equipo nacional.

Las palabras del capitán de Pachuca llegan en un momento en el que la portería es uno de los temas que más debate ha generado en el inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana, después de los resultados registrados durante la Fecha FIFA de octubre.

El propio Tala Rangel se refirió a las críticas el miércoles 7 de octubre, a su regreso a Guadalajara, cuando reconoció que las equivocaciones forman parte de su profesión y consideró que la reacción a su desempeño había sido excesiva.

“Es parte de la profesión y la vida misma. Se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y quedarme con eso”, declaró Rangel a Claro Sports.

Además del respaldo de Moreno, el guardameta de Chivas también recibió el apoyo de Rafael Márquez, quien aseguró que mantiene su confianza en el futbolista pese a lo sucedido frente a Estados Unidos. El seleccionador explicó que Rangel se acercó al cuerpo técnico para analizar sus errores y trabajar en los aspectos que necesita mejorar.

De esta manera, Carlos Moreno se sumó a las voces que han pedido mantener la confianza en el Tala Rangel, con el argumento de que una actuación adversa no debe determinar el futuro de un portero dentro de la selección mexicana.

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Carlos Moreno renueva con Pachuca hasta 2030 y apunta a conquistar más títulos

Por otra parte, Carlos Moreno también habló sobre su renovación de contrato con Pachuca hasta 2030, una noticia que le permitirá continuar su trayectoria con el club en el que se formó y del que actualmente es capitán.

“Es una gran alegría, motivo de orgullo, trabajé toda mi vida para esto, para poder defender esta institución, esta camiseta. Yo soy fruto de esta cantera, le debo absolutamente todo y estoy muy agradecido”, expresó el guardameta.

El arquero aseguró que uno de sus principales objetivos es contribuir a que Pachuca vuelva a disputar instancias decisivas y pelear por campeonatos, además de mantener su compromiso con la institución hidalguense.

“Queremos empujar al equipo a instancias importantes, ganar títulos. Soy feliz estando en Pachuca y ayudar a poner al equipo donde se merece”, indicó.

Respecto al presente de los Tuzos en el Apertura 2026, Moreno reconoció que el equipo no ha conseguido los resultados esperados, aunque aseguró que el plantel todavía tiene margen para recuperar terreno y buscar su clasificación a la liguilla.

“Sabemos que no hemos conseguido los resultados que queremos, debemos y necesitamos. Pero nuestra confianza está intacta, sabemos la capacidad que tenemos como equipo. Estamos a tiempo, tenemos que dar ese paso adelante para meternos a los puestos de liguilla”, afirmó.

Pachuca enfrentará a Necaxa con el objetivo de conseguir su primera victoria como local en el torneo, sumar puntos y acercarse a los puestos de clasificación en la recta final de la fase regular.