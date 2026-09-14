¿Falló el VAR? Roberto García analiza las polémicas arbitrales de la jornada 8

El exárbitro analiza en Peloteando las decisiones del Chivas-Pumas, Cruz Azul-América, Toluca-Atlas y Santos-Juárez

La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó varias acciones que pasaron por el análisis arbitral. Roberto García, exárbitro mexicano, revisó en el programa Peloteando de Claro Sports, algunas de las decisiones que marcaron los partidos del fin de semana, entre ellas el gol anulado a Pumas ante Chivas, un penal no señalado a favor del Guadalajara y las intervenciones del VAR en el Cruz Azul vs América, Toluca vs Atlas y Santos vs Juárez.

García señaló que la fecha presentó encuentros con un nivel de exigencia elevado para los cuerpos arbitrales y destacó algunas actuaciones. “La exigencia fue alta. Hubo buenos trabajos también por parte de los árbitros. Ismael Rosario López Peñuelas, en el Clásico del Norte, hizo un gran trabajo y ayer Guillermo Pacheco, en el Santos contra Juárez, también tuvo un trabajo destacado”, explicó durante la mesa de Peloteando.

Una de las primeras acciones revisadas correspondió al Chivas vs Pumas, cuando Universidad Nacional marcó al minuto 5, pero la anotación quedó invalidada por una mano previa. Para Roberto García, Maximiliano Quintero aplicó de manera correcta el reglamento pese a que el contacto con el brazo no tuvo intención.

“Esta acción es una mano totalmente accidental por parte del atacante de los Pumas. Vemos cómo hay un rebote por parte del defensor de Chivas. El balón golpea su mano y sirve para que la pelota se le acomode. Como dice la regla de juego, el balón le queda con ventaja y de forma inmediata consigue el gol”, explicó. El exárbitro agregó que la clave estuvo en la relación inmediata entre la mano y la anotación: “Aquí lo más importante es que tiene inmediatez, se logra el gol y el árbitro actúa apegado al reglamento”.

Penal no marcado para Chivas

El análisis cambió al revisar una acción del minuto 74. En esta ocasión, García consideró que Chivas debió recibir un penal por una mano dentro del área, decisión que no tomó Quintero y en la que tampoco intervino el VAR para solicitar una revisión.

“Es una acción donde existe una mano. Aquí vemos la mano del defensor y es evidente. Está en una posición no natural, está ampliando el volumen del cuerpo y no es un atenuante que el balón venga de una distancia corta para no sancionar el tiro penal”, señaló. Para García, el árbitro necesitaba apoyo desde la cabina: “El VAR tendría que haber intervenido, llamar al árbitro a una revisión y permitirle rectificar la decisión que se tomó, sancionando un tiro penal a favor del Guadalajara”.

Pese a considerar que hubo un error, el exsilbante puntualizó que la decisión no terminó por modificar el resultado debido al triunfo 3-0 de Chivas sobre Pumas. “Al final, la acción no influye en el resultado, pero sí es una acción que se les escapa”, apuntó.

Santander y el penalti para Cruz Azul en el Clásico Joven

El Cruz Azul vs América, que terminó con victoria 4-3 de La Máquina, también estuvo entre los partidos revisados. García consideró que Luis Enrique Santander tuvo complicaciones para controlar algunos momentos del encuentro, en particular por el criterio empleado con las tarjetas.

“Me parece que el manejo de las tarjetas no fue adecuado. Hubo muchos roces, hubo muchos conatos”, declaró. Sobre el penal señalado a favor de Cruz Azul al minuto 38, explicó que Santander no detectó inicialmente un pisotón de Ramón Juárez sobre José Paradela pese a encontrarse cerca de la acción.

“Aun estando bien posicionado y a una buena distancia, no logra observar el pisotón de Ramón Juárez sobre Paradela. Es una acción donde el jugador va detrás de su adversario, tratando de disputar el balón, pero ahí vemos cómo con la pierna izquierda pisa de manera imprudente a Paradela”, detalló García. En este caso, respaldó la participación de la tecnología: “Al final, el VAR tiene una buena intervención y se sanciona de forma correcta el tiro penal a favor de Cruz Azul”.

VAR interviene en el Toluca vs Atlas

Otro penal que necesitó la participación del VAR ocurrió en el Toluca vs Atlas. Al minuto 16, Mario Terrazas Chávez no identificó inicialmente una mano dentro del área, pero la revisión permitió modificar la decisión.

“Existe un movimiento y también la mano no está en una posición natural. Esto no lo observa Mario Terrazas en el terreno de juego y, al final, es una buena intervención por parte del VAR. Se sanciona de igual forma un tiro penal a favor de Toluca”, explicó García.

¿Fue penal para Santos ante Juárez?

Roberto García también respaldó la decisión de Guillermo Pacheco de marcar penal para Santos al minuto 87 de su partido contra Juárez. La discusión estuvo relacionada con el lugar donde comenzó la sujeción de Murillo, pues el contacto inició fuera del área y continuó hasta la línea.

“Vemos cómo hay una sujeción evidente de Murillo. Lo que se mencionaba y generaba confusión era si la acción había ocurrido fuera del área. Pero el árbitro está bien posicionado y toma una buena decisión porque la sujeción empieza fuera del área, continúa y al final lo suelta”, explicó.

El reglamento considera este tipo de jugadas como una falta continua, por lo que el lugar donde finaliza el contacto resulta determinante. “El jugador cae dentro del área, pero la acción donde lo suelta es sobre la línea. Entonces, es una muy buena decisión por parte de Guillermo Pacheco. El VAR, con las tomas, analiza que sea dentro del área y simplemente ratifica la decisión que tomó el árbitro en el terreno de juego”, añadió.

Al hacer el balance de la fecha, García contabilizó cinco revisiones arbitrales y sostuvo que ninguna terminó por modificar el resultado de los encuentros. La principal decisión que quedó sin corregir fue el posible penal para Guadalajara ante Pumas. “La única situación donde no se sanciona un penal es en el partido de Chivas, donde termina ganando. Entonces, a pesar de no haber habido un gran trabajo, son decisiones que no influyen en el resultado del juego”, concluyó durante Peloteando de Claro Sports.

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