Luis Jiménez es expulsado y hace gesto ofensivo a la afición del Necaxa tras perder ante Puebla

El arquero se dirigía a los vestidores cuando se enganchó con los seguidores de los Rayos que abucheaban al equipo

Luis Jiménez realiza gesto a la afición del Necaxa | Imago 7

Necaxa volvió a quedarse sin sumar en el Apertura 2026. Los Rayos cayeron ante Puebla en el Estadio Victoria durante la jornada 8 y extendieron a seis partidos consecutivos su racha sin conocer la victoria en el torneo. El encuentro terminó con un gol en tiempo de compensación y con la expulsión del portero Luis Jiménez.

El guardameta mexicano fue uno de los protagonistas de los minutos finales. Después de que Mathías Tomás marcara el 1-0 para Puebla al minuto 90+3 con un disparo desde fuera del área para sentenciar el marcador. El arquero terminó siendo expulsado al final del partido.

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¿Qué pasó con Luis Jiménez tras la expulsión ante Puebla?

La salida del portero estuvo acompañada por los reclamos de un sector de la afición del Necaxa. Mientras se dirigía hacia los vestidores, Jiménez fue abucheado y algunos seguidores le lanzaron señalamientos por el resultado y por la situación que atraviesa el equipo en el torneo.

En ese momento, el guardameta levantó la mano derecha y realizó un gesto dirigido hacia la tribuna. La acción fue captada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde se observa la respuesta de Jiménez hacia los aficionados que se encontraban en el Estadio Victoria.

🔥 ¡LUIS JIMÉNEZ PERDIÓ LA CABEZA!



Terminó expulsado y la calentura siguió fuera de la cancha. 😳🟥

Camino a los vestidores, se enganchó con la afición y respondió con un gesto ofensivo. ¡Un cierre para el olvido! 👀 pic.twitter.com/6GtON7WoBp — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Para Luis Jiménez, el encuentro también representó un episodio particular dentro de su primer torneo como titular del Necaxa. El portero mexicano, de 22 años, ha disputado todos los partidos del Apertura 2026 en la Liga MX.

Jiménez asumió la titularidad después de la salida del argentino Luis Unsain, quien dejó al Necaxa durante este semestre para incorporarse a Talleres de Córdoba. Desde entonces, el guardameta mexicano se ha mantenido como la primera opción del equipo bajo los tres postes.

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La derrota ante Puebla no solo significó la sexta jornada consecutiva sin triunfo para Necaxa, sino que también cerró el partido con la expulsión de su portero y la reacción de Jiménez ante los reclamos de la afición.

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