Rating Colombia del 14 de agosto de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity se mantiene en el top 5 

Estos fueron los programas que lideraron el rating de la televisión colombiana. Conoce cuáles conquistaron a la audiencia y cómo quedó el listado.

Participantes de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

En Claro Sports les contamos cómo se comportó el rating de la televisión colombiana y cuáles fueron los programas que lograron conquistar a la audiencia. Una vez más, la producción estelar de Caracol TV se posicionó como la más vista y lideró el listado de los contenidos con mayor audiencia en el país.

Rating en Colombia del 14 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 14,83% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,62% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,66% Masterchef Celebrity – RCN | 7,23% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,28% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,21% Noticias RCN PRM – RCN | 4,76% Enfermeras – RCN | 4,36% Noticias RCN Avance – RCN | 4,30% María la del Barrio – Caracol TV | 4,01%

Programación de fútbol para este sábado, 15 de agosto de 2026

8:30 a.m. | Bayern Munich vs RB Leipzig – Partido amistoso

2:30 p.m. | Fluminense vs Palmeiras – Liga de Brasil

7:15 p.m. | Platense vs Boca Juniors – Liga de Argentina

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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