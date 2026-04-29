México presente en los Relevos Mundiales 2026 de atletismo en Botswana

La competencia se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo en Botsuana y será clasificatoria al Mundial de Pekín 2027, donde los equipos deberán ubicarse entre los 12 mejores para avanzar

Avilés Ferreiro espera seguir destacando en el atletismo | @conadeoficial

La selección mexicana tendrá participación con tres equipos en los World Relays Gaborone 2026, a celebrarse 2 y 3 de mayo en Botsuana. Los relevos aztecas estarán compitiendo en el 4×400 varonil, 4×400 femenil y 4×100 mixto, dentro del máximo escenario global del certamen, el Estadio Nacional de Gaborone que hará historia como la primera sede africana del evento.

El Mundial de Relevos de World Athletics se disputa en dos días y combina la lucha por medallas con la clasificación a competencias internacionales. Durante la primera jornada, los equipos compiten en eliminatorias y los ocho mejores de cada prueba avanzan a la final, además de asegurar su lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo Pekin 2027.

En el segundo día, los equipos que no lograron avanzar a la final tienen una nueva oportunidad en una ronda adicional, donde buscan las últimas plazas disponibles para el Mundial. Finalmente, en las pruebas de relevos mixtos, los seis mejores equipos en la final obtienen su clasificación al World Athletics Ultimate Championships 2026, lo que convierte al evento en una instancia clave dentro del calendario internacional.

Los equipos mexicanos se integran de la siguiente forma:

Relevo 4 x 400 Varonil

Luis Avilés

Guillermo Campos

Valente Mendoza

Edgar Ramírez

Relevo 4×400 Femenil

Claudia Alvarado

Paola Mireles

Mónica Ríos

Anaid Torres

Relevo Mixto 4×100

Brandon Heredia

Yamile Herrera

Gerardo Lomelí Ponce

Alejandra Urías

México llega a esta edición con antecedentes que respaldan su presencia en la élite de los relevos. El equipo varonil de 4×400 metros repite la base que logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de imponer el récord nacional en 2024 con marca de 3:02.87. Este grupo combina experiencia y resultados recientes, con nombres como Luis Avilés, Valente Mendoza y Edgar Ramírez, quienes se encuentran entre los más rápidos del país en la distancia, junto a Guillermo Campos, poseedor del récord nacional en 400 metros con vallas.

En la rama femenil y el relevo mixto también hay elementos con resultados recientes a nivel internacional. Paola Mireles forma parte de una generación que ha marcado registros en categorías juveniles, tras integrar el equipo que estableció el récord nacional sub-20 en el relevo mixto 4×400 en 2024. Por su parte, Gerardo Lomelí destaca en el relevo 4×100 mixto luego de igualar el récord nacional de los 100 metros planos ese mismo año, lo que refuerza las aspiraciones de México en un evento donde buscará consolidar su crecimiento en pruebas de conjunto.

En total, participarán 723 atletas de 40 naciones. Para clasificar directo al Campeonato Mundial Pekin 2027, el necesario terminar entre los 12 mejores equipos de la competencia, es decir, quedar entre los dos primeros de su heat el 2 de mayo o meterse por tiempos vía repechaje un día después. Como detalle especial, las medallas estarán adornadas con diamantes naturales de Botsuana, conmemorando los 60 años de independencia del país anfitrión.

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