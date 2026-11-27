Gabriel Milito definió su once titular para visitar a los Tuzos en el Estadio Hidalgo, donde el Guadalajara buscará tomar ventaja en la eliminatoria

Alineación confirmada de Chivas, cuartos de final. | Imago 7

Las Chivas del Guadalajara están listas para comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Gabriel Milito definió su alineación titular para enfrentar al Pachuca este jueves 26 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final que se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo.

El Rebaño Sagrado llega a la fase final como superlíder de la competencia, después de terminar la temporada regular con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y dos derrotas. Ahora, el conjunto rojiblanco buscará trasladar ese rendimiento a la Liguilla y conseguir un resultado favorable en territorio hidalguense.

Para este compromiso, el estratega argentino apuesta por Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval como sus principales alternativas ofensivas, mientras que Raúl ‘Tala’ Rangel será el encargado de defender la portería del Guadalajara ante un Pachuca que cuenta con Salomón Rondón como referente en ataque.

Alineación confirmada de Chivas hoy ante Pachuca en la Liguilla del Apertura 2026

Gabriel Milito apostó por un once inicial en el que también destacan Richard Ledezma, Omar Govea y Fernando ‘Oso’ González. El conjunto rojiblanco buscará controlar el desarrollo del encuentro desde el mediocampo y generar oportunidades que le permitan regresar a Guadalajara con ventaja en el marcador global.

Chivas: Raúl Rangel (1); José Castillo (2), Diego Campillo (3), Bryan González (5), Daniel Aguirre (23); Omar Govea (6), Fernando González (28), Richard Ledezma (37), Efraín Álvarez (10); Roberto Alvarado (25) y Santiago Sandoval (30).

🇫🇷 ¡ESTA ES LA ALINEACIÓN DEL GUADALAJARA PARA EL PARTIDO DE ESTA NOCHE EN PACHUCA! 🇫🇷 ¡A DAR EL PRIMER PASO POR LAS SEMIS, ROJIBLANCOS! 🔴⚪️ #MásAcciónMásDiversión en @calientesports 🔥📲👉 https://t.co/so7lhZeJU8 https://t.co/N2s7BPGdQz — CHIVAS (@Chivas) November 27, 2026

¿A qué hora juega Pachuca vs Chivas hoy y dónde ver el partido en vivo?

El partido de ida de los cuartos de final entre Pachuca y Chivas se disputará este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo. La transmisión estará disponible a través de FOX y la plataforma de streaming FOX One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde el Guadalajara buscará concretar su clasificación a las semifinales del Apertura 2026 ante su afición.