Katia Itzel García dirigirá el Cruz Azul vs Toluca; así quedan los árbitros de la Jornada 10 del Apertura 2026
La Comisión de Árbitros definió los silbantes de la Jornada 10 del Apertura 2026 y la mexicana estará en el duelo más esperado
La jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidas sus designaciones arbitrales y uno de los encuentros más esperados contará con la presencia de Katia Itzel García como árbitra central.
La silbante mexicana fue elegida para dirigir el duelo entre Cruz Azul y Toluca, un enfrentamiento que reunirá a dos equipos protagonistas del torneo y que buscarán sumar puntos importantes dentro de la parte alta de la clasificación.
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Katia Itzel García será la árbitra del Cruz Azul vs Toluca
Katia Itzel García estará al frente del compromiso entre La Máquina y los Diablos Rojos del próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Azteca a las 16:50 horas, tiempo del centro de México, uno de los encuentros que más atención generará durante la Jornada 10 del Apertura 2026.
La árbitra mexicana cuenta con experiencia en partidos de la Liga MX y en diferentes competencias nacionales e internacionales. Su presencia en el duelo estará marcado por una polémica anterior con Antonio Mohamed, después del episodio protagonizado en el partido entre Toluca y Atlas de la jornada 8, cuando ambos tuvieron una discusión en las bancas. La silbante mexicana buscará enfocar la atención en su labor dentro del campo en un encuentro que promete alta intensidad por la disputa del balón.
Cuerpo arbitral para el Cruz Azul vs Toluca:
- Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza
- Árbitro asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
- Árbitro asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
- Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR asistente: Michel Caballero Galicia
Será la primera vez que Katia Itzel García dirija un partido entre Cruz Azul y Toluca en su carrera. La árbitra mexicana cuenta con mayor experiencia reciente con los Diablos Rojos, a quienes ha dirigido en cuatro encuentros con un balance de tres victorias y un empate, incluyendo un duelo de Liguilla del Apertura 2025 ante Juárez. Con La Máquina, su historial es más corto, con apenas dos partidos como central, ambos con triunfo celeste, incluido el duelo del Apertura 2026 frente a Atlas.
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El duelo entre Cruz Azul y Toluca representa un desafío por la relevancia de ambos clubes dentro del torneo, por lo que la actuación de García será uno de los aspectos a seguir durante el desarrollo del encuentro.
Estas son las designaciones arbitrales de la Jornada 10 de Liga MX
Además del Cruz Azul vs Toluca, la Comisión de Árbitros definió al resto de los silbantes que participarán en la décima jornada del Apertura 2026. Los nombramientos incluyen a los árbitros centrales, asistentes y responsables del VAR para cada compromiso, con el objetivo de establecer al equipo encargado de impartir justicia en los partidos de la fecha.
Viernes 25 de septiembre
Atlante vs Rayados
Estadio Banorte | 19:00 horas
- Árbitro central: Mario Terrazas Chávez
- Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
- Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
- Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
- VAR: Ximena Márquez Ruíz
- AVAR: Mauricio Nieto Torres
Tijuana vs Atlas
Estadio Caliente | 20:00 horas
- Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre
- Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruíz
- Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Sábado 26 de septiembre
Chivas vs Querétaro
Estadio Akron | 17:07 horas
- Árbitro central: Salvador Pérez Villalobos
- Asistente 1: Daniel Gabriel Martínez Méndez
- Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García
- Cuarto árbitro: Oscar Mejía García
- VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- AVAR: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Santos Laguna vs Pachuca
Estadio Olímpico Universitario | 21:05 horas
- Árbitro central: Adonai Escobedo González
- Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Asistente 2: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Cuarto árbitro: José Luis Alba Dorado
- VAR: Óscar Macías Romo
- AVAR: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Tigres vs Puebla
- Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Domingo 27 de septiembre
León vs FC Juárez
Estadio Nou Camp | 19:00 horas
- Árbitro central: Yonatan Peinado Aguirre
- Asistente 1: Jéssica Fernanda Morales Morales
- Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Cuarto árbitro: Mauricio Eleazar López Sánchez
- VAR: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
- AVAR: Enrique Martínez Sandoval
Necaxa vs América
Estadio Victoria | 21:10 horas
- Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios
- Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora
- Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
- VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- AVAR: Edgar Magdaleno Castrejón
La Jornada 10 contará con enfrentamientos entre clubes que buscan mantenerse en los primeros lugares de la clasificación y otros equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en el campeonato.