Katia Itzel García dirigirá el Cruz Azul vs Toluca; así quedan los árbitros de la Jornada 10 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros definió los silbantes de la Jornada 10 del Apertura 2026 y la mexicana estará en el duelo más esperado

Katia Itzel García recibe una nueva prueba en Liga MX. Imago 7

La jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidas sus designaciones arbitrales y uno de los encuentros más esperados contará con la presencia de Katia Itzel García como árbitra central.

La silbante mexicana fue elegida para dirigir el duelo entre Cruz Azul y Toluca, un enfrentamiento que reunirá a dos equipos protagonistas del torneo y que buscarán sumar puntos importantes dentro de la parte alta de la clasificación.

Katia Itzel García será la árbitra del Cruz Azul vs Toluca

Katia Itzel García estará al frente del compromiso entre La Máquina y los Diablos Rojos del próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Azteca a las 16:50 horas, tiempo del centro de México, uno de los encuentros que más atención generará durante la Jornada 10 del Apertura 2026.

La árbitra mexicana cuenta con experiencia en partidos de la Liga MX y en diferentes competencias nacionales e internacionales. Su presencia en el duelo estará marcado por una polémica anterior con Antonio Mohamed, después del episodio protagonizado en el partido entre Toluca y Atlas de la jornada 8, cuando ambos tuvieron una discusión en las bancas. La silbante mexicana buscará enfocar la atención en su labor dentro del campo en un encuentro que promete alta intensidad por la disputa del balón.

Cuerpo arbitral para el Cruz Azul vs Toluca:

Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR asistente: Michel Caballero Galicia

Será la primera vez que Katia Itzel García dirija un partido entre Cruz Azul y Toluca en su carrera. La árbitra mexicana cuenta con mayor experiencia reciente con los Diablos Rojos, a quienes ha dirigido en cuatro encuentros con un balance de tres victorias y un empate, incluyendo un duelo de Liguilla del Apertura 2025 ante Juárez. Con La Máquina, su historial es más corto, con apenas dos partidos como central, ambos con triunfo celeste, incluido el duelo del Apertura 2026 frente a Atlas.

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El duelo entre Cruz Azul y Toluca representa un desafío por la relevancia de ambos clubes dentro del torneo, por lo que la actuación de García será uno de los aspectos a seguir durante el desarrollo del encuentro.

Estas son las designaciones arbitrales de la Jornada 10 de Liga MX

Además del Cruz Azul vs Toluca, la Comisión de Árbitros definió al resto de los silbantes que participarán en la décima jornada del Apertura 2026. Los nombramientos incluyen a los árbitros centrales, asistentes y responsables del VAR para cada compromiso, con el objetivo de establecer al equipo encargado de impartir justicia en los partidos de la fecha.

Viernes 25 de septiembre

Atlante vs Rayados

Estadio Banorte | 19:00 horas

Árbitro central: Mario Terrazas Chávez

Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

VAR: Ximena Márquez Ruíz

AVAR: Mauricio Nieto Torres

Tijuana vs Atlas

Estadio Caliente | 20:00 horas

Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Sábado 26 de septiembre

Chivas vs Querétaro

Estadio Akron | 17:07 horas

Árbitro central: Salvador Pérez Villalobos

Asistente 1: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Asistente 2: Jair De Jesús Sosa García

Cuarto árbitro: Oscar Mejía García

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

AVAR: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Santos Laguna vs Pachuca

Estadio Olímpico Universitario | 21:05 horas

Árbitro central: Adonai Escobedo González

Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Asistente 2: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Cuarto árbitro: José Luis Alba Dorado

VAR: Óscar Macías Romo

AVAR: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Tigres vs Puebla

Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Domingo 27 de septiembre

León vs FC Juárez

Estadio Nou Camp | 19:00 horas

Árbitro central: Yonatan Peinado Aguirre

Asistente 1: Jéssica Fernanda Morales Morales

Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto árbitro: Mauricio Eleazar López Sánchez

VAR: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

AVAR: Enrique Martínez Sandoval

Necaxa vs América

Estadio Victoria | 21:10 horas

Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios

Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Asistente 2: Francisco Javier González De La Mora

Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

AVAR: Edgar Magdaleno Castrejón

La Jornada 10 contará con enfrentamientos entre clubes que buscan mantenerse en los primeros lugares de la clasificación y otros equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en el campeonato.

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