Joseph Blatter acusa a Infantino de intentar vender el “alma” del fútbol por su plan de ‘privatizar’ el Mundial

Cada vez se suman más críticos en contra de la FIFA que encabeza Gianni Infantino por el proyecto de entregar la Copa del Mundo al capital privado

Joseph Blatter lanza una dura crítica contra la FIFA | Imago7

El plan de Gianni Infantino de crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), una estructura con capital privado encargada de gestionar todo lo relacionado con la Copa del Mundo, enfrenta cada vez más cuestionamientos y parece estar en la cuerda floja. La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores del fútbol, entre ellos la UEFA, pero una de las voces más contundentes en contra ha sido la de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, quien ha intensificado sus señalamientos hacia la actual dirigencia por su intento de “privatizar” este deporte.

Blatter lanzó un nuevo mensaje, a través de sus redes sociales este viernes 31 de julio, en el que advirtió que la FIFA pondría en riesgo el “alma” del fútbol si avanza con la idea de ceder a manos privadas parte de las operaciones comerciales, operaciones administrativas y derechos comerciales de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Sus críticas llegan pese a que el organismo ha defendido el proyecto al asegurar que buscará “inversiones a largo plazo” mediante “participaciones minoritarias sin derecho a control”, con el objetivo de fortalecer sus competencias sin perder la dirección de las mismas.

“La FIFA no es un fondo de capital privado. Es una asociación con estatutos, reglamentos y una responsabilidad fiduciaria de proteger el juego global. Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores privados, también vendes una parte del juego, especialmente su alma. El dinero importa, pero nunca debe convertirse en lo único que importa”, escribió Joseph Blatter en sus redes sociales.

El conflicto dentro de la FIFA comenzó tras una carta enviada por Gianni Infantino a las 211 asociaciones que conforman el organismo, en la que explicó los supuestos beneficios del proyecto FIFA Forward Enterprise. La propuesta promete que cada federación recibiría 20 millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, con la expectativa de que esa cifra pueda aumentar hasta 86 millones de dólares por país rumbo al Mundial de 2038. Sin embargo, Infantino también advirtió que una oposición al plan podría provocar una caída drástica de los recursos destinados al fútbol mundial, pasando de una proyección de 10 mil millones de dólares a sólo 2,700 millones.

La iniciativa contempla la creación de una nueva estructura empresarial en la que FIFA cedería el 20 por ciento de las acciones relacionadas con la Copa del Mundo, mientras que conservaría el 80 por ciento restante. De acuerdo con información publicada por The Times de Londres, una vez que termine su actual mandato como presidente del organismo, Infantino podría asumir el cargo de director general de esta nueva empresa. Entre los grupos de inversionistas interesados aparece el fondo Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner, hermano del yerno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, situación que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proyecto y la posible influencia de intereses políticos.

La propuesta de Infantino provocó una fuerte reacción por parte de la UEFA y sus 55 asociaciones miembro, que amenazaron con boicotear el plan y retirarse de la Copa del Mundo, así como de todas las competiciones organizadas por la FIFA, si la iniciativa continúa en marcha. La Confederación Asiática de Fútbol y Concacaf también publicaron sus críticas contra la iniciativa. El enfrentamiento abre una nueva crisis de poder dentro del fútbol internacional, con una disputa entre la promesa de mayores ingresos para las federaciones y las dudas sobre el control, la gobernanza y el futuro modelo económico del organismo rector del fútbol mundial.

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