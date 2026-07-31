Osmar Olvera y Celaya convierten un error en lección rumbo a Los Angeles 2028

La dupla mexicana remontó tras una ejecución afectada por el viento y destacó la importancia de prepararse para competir al aire libre en 2028

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya conquistaron la medalla de oro en el trampolín de tres metros sincronizado varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero la competencia también les dejó una advertencia para el camino hacia Los Angeles 2028.

La pareja mexicana terminó la final con 419.34 puntos, apenas 4.35 unidades por encima de los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales. El título se resolvió hasta la última ronda, después de que una ejecución irregular en el quinto clavado redujo la ventaja de los medallistas olímpicos.

Celaya explicó que una ráfaga de viento afectó la preparación del salto cuando ambos se encontraban sobre el trampolín. Aunque intentaron corregir su posición antes de ejecutar las cuatro vueltas y media al frente, la calificación quedó en 67.26 puntos.

“Son cosas que pasan en la competencia y tenemos que estar expuestos a esto para saber qué hacer. Una ráfaga de viento nos movió un poco; ajustamos lo mejor que pudimos, pero todavía nos faltaba otro clavado y teníamos que cerrar bien”, explicó.

México respondió en el sexto intento con su salto de mayor dificultad. Olvera y Celaya recibieron 88.92 puntos por las dos vueltas y media al frente con tres giros en posición carpada, puntuación que les permitió recuperar el primer lugar y asegurar el oro.

El incidente adquirió relevancia por las condiciones que encontrarán en los próximos Juegos Olímpicos. Las pruebas de clavados de Los Angeles 2028 también se realizarán en una instalación al aire libre, por lo que la dupla considera necesario trabajar ante factores como el viento y el sol.

“Qué bueno que nos pasó aquí para seguir adelante y tener listos todos los escenarios, porque en Los Ángeles también va a ser al aire libre”, señaló Celaya tras la competencia.

Olvera coincidió en que el error debe convertirse en parte de su preparación olímpica. “Nos supimos reponer. Esto nos sirve para el futuro, porque en Los Ángeles también será al aire libre. Hay detalles como el sol y el aire que no controlamos, pero que se pueden trabajar”, afirmó.

A pesar del título, Celaya reconoció que la actuación dejó una sensación incompleta, pues la meta de la pareja es superar los 450 puntos y reducir la distancia respecto a los clavadistas chinos. El oro centroamericano representa el inicio de un ciclo en el que también buscarán subir al podio en los Juegos Panamericanos y llegar con más recursos a Los Ángeles 2028.

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