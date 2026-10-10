Turco Mohamed es expulsado ante Tigres y les recuerda las tres finales que les ganó

El técnico del Toluca recibió la tarjeta roja tras un cruce con Nahuel Guzmán en el primer tiempo

El Turco Mohamed vive polémica ante Tigres | Imago 7

Antonio Mohamed protagonizó un momento de tensión al finalizar el primer tiempo del partido entre Tigres y Toluca de la jornada 11, luego de recibir una tarjeta roja por sus reclamos y un intercambio de palabras con Nahuel Guzmán.

Pero la polémica no terminó ahí, ya que durante su camino hacia los vestidores, el entrenador de los Diablos Rojos respondió a los aficionados del conjunto regiomontano con una señal de tres dedos, en referencia a las finales que ha ganado frente a los felinos.

El incidente comenzó al término de la primera mitad, cuando el técnico argentino discutió con el guardameta de Tigres y después se dirigió al cuerpo arbitral. Ante la situación, el silbante Daniel Quintero Huitrón decidió expulsarlo, por lo que Mohamed tuvo que abandonar el terreno de juego.

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Sin embargo, el estratega no se limitó a retirarse de la cancha. Mientras avanzaba hacia el túnel, algunos seguidores de Tigres lo increparon desde las tribunas y el argentino respondió con gestos hacia ellos, al mostrar tres dedos de una mano.

Los tres títulos que Mohamed le ha ganado a Tigres

La señal del entrenador hizo referencia a los tres campeonatos que ha conseguido al derrotar a Tigres en partidos decisivos. El más reciente fue la Concacaf Champions Cup, cuando Mohamed dirigió al Toluca y se impuso al conjunto universitario en la disputa por el trofeo.

¡EL TURCO SE ENGANCHA CON LA AFICIÓN DE TIGRES! 👀 Antonio Mohamed fue expulsado al cierre del primer tiempo y, mientras se dirigía al vestidor, lanzó un gesto hacia la tribuna felina. ¡El Turco volvió a protagonizar un momento de tensión con la afición rival!🤯 https://t.co/YPy5WcxrSE — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

A ese resultado se suman dos finales de la Liga MX. En el Apertura 2014, cuando estaba al frente del América, venció a Tigres para conquistar el campeonato del fútbol mexicano. Posteriormente, al mando de los Diablos Rojos, volvió a superar al equipo regiomontano en una final de liga.

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Morant explica lo que sabe sobre la expulsión de Mohamed

Tras el encuentro, Morant también fue cuestionado sobre la tarjeta roja que recibió el entrenador argentino. El auxiliar técnico de Toluca aclaró que no presenció toda la secuencia que derivó en la decisión arbitral, aunque sí observó parte del intercambio entre Mohamed y Nahuel Guzmán antes de la expulsión.

“No, la verdad que no estoy tan al tanto. Hablé un poco con Antonio recién al finalizar el partido, pero no estaba en el momento en que sucedió. Sí estaba cuando Guzmán se acerca a la banda y le dice algo y, producto de eso, fue luego lo que pasó. Él le fue a comentar al árbitro, nada más, no más que eso, es lo único que sé de la expulsión de Antonio. Todavía no lo hemos hablado”, explicó Morant.