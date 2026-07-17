Deschamps se despide de Francia previo al partido por el tercer lugar del Mundial 2026: “Mañana cae el telón”

Didier Deschamps prepara el Francia vs Inglaterra, partido por el tercer lugar del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio Miami este 18 de julio

Didier Deschamps señaló que será su último partido con Francia | Reuters

Pese a que Didier Deschamps no logró llevar a Francia a disputar la final del Mundial 2026, parece que el técnico galo se marchará del combinado Bleu con una sonrisa tras cerrar un ciclo en el que presume una Copa del Mundo. Así lo dejó entrever el exjugador de 57 años durante la conferencia de prensa previa al partido por el tercer lugar ante Inglaterra, que se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami.

Dédé, como es conocido en territorio francés, habló ante los medios de comunicación durante la mañana de este viernes 17 de julio, una comparecencia en la que dejó claro que será su último partido al mando de la selección. Sus declaraciones llegan en medio de los rumores de la prensa que colocan a Zinedine Zidane como el principal candidato para tomar el banquillo durante el próximo ciclo mundialista.

“Sé que mañana cae el telón final”, declaró Didier Deschamps en la sala de conferencia de prensa. “Aquí nadie va a llorar, pero sé que echaré de menos al equipo francés. Durante 15 años, tuve el privilegio de vivir momentos mágicos y otros difíciles. Pero la vida sigue. Soy una persona positiva y sé que las cosas también irán bien. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Didier Deschamps tomó el mando de la selección francesa en 2012 y, después de 15 años al frente del combinado Bleu, deja un registro de 123 victorias, 32 empates y 32 derrotas, con 400 goles a favor y apenas 174 en contra. En su palmarés destacan el título del Mundial 2018 y la UEFA Nations League de 2021, aunque también queda la deuda de una Eurocopa y de conquistar otra Copa del Mundo con una de las generaciones doradas en la historia del futbol francés.

“Me ocupó 25 años de mi vida y dejó una huella imborrable. Permanecen recuerdos inolvidables. Pero lo más importante siempre es lo que está por venir”, recalcó el técnico francés. “Estamos decepcionados porque teníamos muchas expectativas puestas en esta competición. Siento una gran responsabilidad, no es el partido que nos hubiera gustado pero es para el tercer lugar y tengo toda la responsabilidad junto a los jugadores para alcanzar este último objetivo. Estuve pensando al respecto desde las altas horas de la noche, y claro que hay en juego una victoria que nos brindará felicidad, si no es así, será menos placentero”.

La Federación Francesa de Fútbol todavía no se pronuncia sobre el futuro del banquillo de la selección de Francia; sin embargo, información publicada por Fabrizio Romano señala que existiría un acercamiento con Zinedine Zidane para que tome las riendas del combinado Bleu después del Mundial 2026. El acuerdo se encontraría en su etapa final y Zizou ya habría definido a su equipo de trabajo. Philippe Diallo, presidente de la FFF, adelantó hace algunos meses que ya conocía al sucesor de Didier Deschamps, aunque evitó revelar su identidad. Por ahora, el nombramiento permanecería en pausa a la espera de resolver algunos obstáculos administrativos.

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