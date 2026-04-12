Motagua vs Olimpia en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Motagua y Olimpia por la jornada 18 del Torneo Clausura de Honduras.

Motagua vs Olimpia, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Motagua y Olimpia! El encuentro se disputa este domingo en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El duelo llega con gran expectativa por la lucha en la parte alta de la tabla y por la rivalidad histórica entre los dos clubes más ganadores del país.

Motagua afronta este compromiso desde la segunda posición del campeonato y con la obligación de reaccionar tras su última derrota por 1-0 ante Marathón en San Pedro Sula. El conjunto azul busca hacerse fuerte en casa, sostener su protagonismo en el torneo y volver a sumar de a tres en una etapa clave de la temporada, donde cada punto puede ser determinante en la pelea por el liderato.

Olimpia, en tanto, llega con confianza luego de vencer 2-1 a Victoria en su presentación más reciente, con una actuación destacada de su capitán Michaell Chirinos, autor de los dos goles. El equipo blanco continúa enfocado en escalar posiciones y llega al clásico con la intención de imponer su jerarquía. En este tipo de partidos, la eficacia y el manejo de los momentos suelen ser factores decisivos para quedarse con un resultado de alto valor.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Motagua vs Olimpia hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Motagua y Olimpia está programado para el domingo 12 de abril a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Motagua vs Olimpia para la jornada 18, al momento

Motagua no podrá contar con John Kleber tras ser expulsado durante la última jornada, mientras que Olimpia no tiene jugadores suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Motagua : Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. DT : Javier López.

: Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, José Reyes, Jefryn Macías, Romario da Silva, Rodrigo De Olivera. : Javier López. Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, José Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes del Motagua vs Olimpia y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Olimpia:

22 de febrero de 2026 | Olimpia 0-1 Motagua | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2026 | Motagua 1-1 Olimpia | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Olimpia 2-0 Motagua | Torneo Apertura

16 de octubre de 2025 | Olimpia 2-2 Motagua | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Motagua 0-2 Olimpia | Torneo Apertura

Te puede interesar