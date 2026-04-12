Achuapa vs Malacateco, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Malacateco por la jornada 19 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Malacateco! El encuentro se disputa este domingo 12 de abril en el Estadio Winston Pineda por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, en un duelo directo en la parte baja de la tabla. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras una serie de resultados negativos, lo que aumenta la importancia de este cruce en la recta final del campeonato.

Achuapa afronta este compromiso luego de caer ante Guastatoya en su última presentación, en medio de una racha complicada. El equipo no ha logrado sumar victorias en sus recientes partidos y ha mostrado dificultades en ambos sectores del campo. En los últimos encuentros ha recibido varios goles y su capacidad ofensiva también se ha visto reducida. En casa, buscará cambiar la dinámica y sumar un resultado que le permita seguir con vida en la lucha por la permanencia.

Malacateco, por su parte, llega tras perder 0-1 frente a Xelajú en su último partido. El conjunto ha tenido un rendimiento irregular en las últimas jornadas, alternando resultados sin poder sostener una racha positiva. Su producción ofensiva ha sido baja, aunque mantiene cierta solidez en algunos tramos del juego. En el historial reciente ante Achuapa ha tenido buenos registros, con ventaja en los últimos enfrentamientos, lo que le da un respaldo previo para este nuevo duelo directo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Achuapa vs Malacateco hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Achuapa y Malacateco está programado para el domingo 12 de abril a las 14:00 horas y se disputará en el Estadio Winston Pineda.

Achuapa vs Malacateco: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 19 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Malacateco: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Achuapa ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Álvaro García y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Ederson Cabezas, Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo, Randall Corado, Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía, Derlis Aquino, Jomal Williams. DT : Álvaro García

: Ederson Cabezas, Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo, Randall Corado, Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía, Derlis Aquino, Jomal Williams. : Álvaro García Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Roberto Meneses, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Matías Roskopf, Joshua Trigueño. DT: Minor Díaz.

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