Lobos UPNFM vs Real España en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Lobos UPNFM y Real España por la jornada 18 del Torneo Clausura de Honduras.

Lobos UPNFM vs Real España, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Lobos UPNFM y Real España! El encuentro se disputa en el Estadio Emilio Williams Agasse por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Es un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en esta recta final del campeonato: los universitarios buscan acercarse a la zona de clasificación, mientras que el conjunto aurinegro intenta mantenerse en la parte alta de la tabla.

Lobos UPNFM llega a este compromiso tras caer 3-2 ante Victoria en su última presentación, un resultado que frenó su intención de sumar puntos importantes. El equipo ocupa la sexta posición con 17 unidades y necesita mejorar su regularidad para seguir en la pelea por avanzar a la siguiente fase. En casa, buscará hacerse fuerte y corregir las desconcentraciones defensivas que le han costado resultados en las últimas jornadas.

Real España, por su parte, es el líder del torneo con 30 puntos, aunque llega tras una derrota 3-2 ante Choloma en un partido intenso y con polémica. Ese encuentro dejó además la renuncia de su entrenador Jeaustin Campos, tras expresar su malestar por decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del juego. Con ese contexto, el equipo aurinegro afronta este duelo con la necesidad de recomponerse, sostener su posición en la cima y cerrar la fase regular con estabilidad competitiva.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Lobos UPNFM vs Real España hoy domingo 12 de abril de 2026?

El encuentro entre Lobos UPNFM y Real España está programado para el domingo 12 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el Estadio Emilio Williams Agasse. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Lobos UPNFM vs Real España para la jornada 18, al momento

Lobos UPNFM no podrá contar con Elmer Güity tras ser expulsado durante la última jornada, mientras que Real España no tiene disponible para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras a Anfronit Tatúm y Roberto Osorto.

Lobos UPNFM : Celio Valladares, Jhonatan Onofre, Luis Lopez, Aaron Zúñiga, Edgar Vásquez, Janiel Ruiz, Justin Ponce, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein, Roberto Moreira, Kilmar Peña. DT : Salomón Nazar.

: Celio Valladares, Jhonatan Onofre, Luis Lopez, Aaron Zúñiga, Edgar Vásquez, Janiel Ruiz, Justin Ponce, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein, Roberto Moreira, Kilmar Peña. : Salomón Nazar. Real España: Luis López, Edson Palacios, Devron García, Juan Capeluto, Franklin Flores, Mike Arana, Carlos Mejía, Jack Baptiste, Christopher Pike, Darixon Vuelto, David Sayago.

Antecedentes del Lobos UPNFM vs Real España y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Lobos UPNFM y Real España:

20 de febrero de 2026 | Real España 4-3 Lobos UPNFM | Torneo Clausura

7 de diciembre de 2025 | Lobos UPNFM 0-0 Real España | Torneo Apertura

21 de septiembre de 2025 | Real España 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Real España 2-1 Lobos UPNFM | Torneo Clausura

13 de febrero de 2025 | Lobos UPNFM 3-4 Real España | Torneo Clausura

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