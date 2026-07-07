Rudi Garcia defiende a Balogun tras eliminar a Estados Unidos: “Él no tiene la culpa”

El técnico explicó la charla que tuvo con Folarin Balogun tras el Bélgica vs Estados Unidos y aclaró que el delantero no fue responsable de la polémica

Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final, pero el partido también dejó un capítulo aparte por la polémica alrededor de Folarin Balogun. El delantero estadounidense pudo jugar el encuentro pese a haber sido expulsado en la ronda previa ante Bosnia y Herzegovina, luego de que la FIFA suspendiera la ejecución de su sanción.

Después del partido, Rudi Garcia reveló que Balogun se acercó a hablar con él para ofrecer una disculpa por todo lo ocurrido en la previa. El técnico de Bélgica agradeció el gesto del atacante, pero dejó claro que no lo responsabiliza por la controversia. “Balogun vino a hablar conmigo, él no tiene la culpa”, declaró el entrenador francés.

El caso generó debate porque Bélgica había mostrado inconformidad por la habilitación del futbolista estadounidense. La Federación belga incluso buscó impugnar la participación de Balogun, luego de no recibir una explicación detallada por parte de la FIFA sobre el levantamiento de la sanción.

La FIFA explicó que Balogun fue declarado culpable por dos infracciones, una por la acción que derivó en la tarjeta roja y otra por su celebración posterior, pero aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario para suspender de forma condicional el castigo. La sanción quedó en un año de prueba y una multa de 40 mil dólares, compartida con la Federación de Estados Unidos.

Pese al ruido externo, Garcia aseguró que esa situación no fue un elemento de motivación para su equipo. El entrenador belga reconoció el gesto de Balogun y sostuvo que el delantero quedó en medio de una controversia que excedía su responsabilidad directa.

En el análisis deportivo, el técnico también explicó algunas de sus decisiones durante el partido, entre ellas dejar a Kevin De Bruyne en el banquillo y utilizar a Romelu Lukaku durante la segunda parte. Garcia señaló que buscaba reforzar el juego aéreo y destacó la actuación de Hans Vanaken, quien marcó uno de los goles de Bélgica ante Estados Unidos.

El triunfo belga dejó fuera al último anfitrión con vida en el Mundial 2026, después de las eliminaciones de México y Canadá en la misma ronda. Estados Unidos se despidió en casa con una derrota que cerró una participación marcada por la expectativa, la polémica y un resultado que no le permitió llegar a los cuartos de final.

Bélgica, en cambio, avanzó a la siguiente fase y enfrentará a España en cuartos de final. Para Garcia, la goleada ante Estados Unidos representó una respuesta deportiva en medio de un contexto cargado de tensión, aunque el técnico insistió en separar la victoria de la polémica por Balogun.

TE PUEDE INTERESAR