Borja Iglesias considera “una vergüenza” el precio de los boletos para la final del Mundial 2026
El delantero español cuestionó en redes sociales el costo de las entradas para el duelo entre España y Argentina en Nueva York
Borja Iglesias expresó su inconformidad por el precio de los boletos para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Las entradas disponibles en la reventa alcanzaron valores de entre 9 mil y 39 mil dólares, cifras que provocaron críticas entre aficionados y futbolistas. El atacante de la selección española reaccionó en redes sociales y calificó la situación con una frase directa: “Una vergüenza”.
El encuentro definirá al campeón del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. España buscará conquistar su segundo título mundial, después del obtenido en Sudáfrica 2010, mientras Argentina intentará revalidar la corona de Qatar 2022 y alcanzar su cuarta Copa del Mundo. La final reunirá a dos selecciones que llegaron al último partido con estilos distintos y con la posibilidad de cerrar el campeonato con un nuevo título. LEE LA NOTA AQUÍ.