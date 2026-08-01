Rating Colombia del 31 de julio de 2026, según CNC: ¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity?

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos, según CNC, este viernes 31 de julio de 2026.

Claudia Bahamon en Masterchef Celebrity | Canal RCN.

Una vez más, el reality de ‘Yo Me Llamo’ sigue marcando la parada en las noches colombianas. El reality de Caracol picó en punta, llegando al 15% de sintonía en un podio totalmente adueñado por el mismo canal. Por lo pronto, a través de Claro Sports, consulte todos los detalles según el Centro Nacional de Consultorías.

Rating en Colombia del 31 de julio de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 15.34% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.95% Vecinos – Caracol TV – 8.79% MasterChef Celebrity – RCN TV – 7.54% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.31% Espacio Político (Partido Liberal) – RCN TV – 5.90% Pa’ Seguirte Queriendo – RCN TV – 5.77% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.29% Espacio Político (Cambio Radical) – Caracol TV – 5.27% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.01%

¿Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity este 31 de julio?

En la edición de este viernes, siete celebridades luchaban por no abandonar la competencia en el segundo reto de eliminación. Con una exigencia muy alta en las cocciones y creatividad, los chefs tomaron el respectivo veredicto. La actriz relegada resultó siendo Angélica Blandón.

Su propuesta de una pierna pernil con salsa BBQ dulce, de repente, no colmó las expectativas. Los jurados acusaron que la pierna estuvo casi cruda, mientras que la salsa le salió muy líquida en medio de sus dificultades para cocinar. Hasta sufrió una quemadura, la cual no fue perdonada en la decisión de quitarse el delantal.

Programación de fútbol para este sábado, 31 de julio de 2026

Estos son los partidos más destacados:

11:00 a.m. | Real Madrid vs Fiorentina | Amistoso | Claro Sports.

1:00 p.m. | Girona vs Arsenal | Amistoso | Claro Sports.

2:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Águilas Doradas | Liga BetPlay | Win+ Fútbol

2:15 p.m. | Porto vs Torreense | Supercopa de Portugal | Win Sports.

3:30 p.m. | Vasco Da Gama vs Fluminense | Copa de Brasil | DSports.

4:05 p.m. | Alianza FC vs Deportes Tolima | Liga BetPlay | Win+ Fútbol.

6:10 p.m. | Independiente Medellín vs Deportivo Cali | Liga BetPlay | Win Sports y Win+ Fütbol.

7:00 p.m. | Wrexham vs Sunderland | Amistoso | Claro Sports.

7:00 p.m. | Santos vs Remo | Copa de Brasil | DSports.

8:15 p.m. | Junior vs Millonarios | Liga BetPlay | Win+ Fútbol.

Así se mide el rating en Colombia

Hay varias compañías dedicadas exactamente a los estudios de consumo de productos televisivos, las cuales hacen sus propias mediciones. Sin embargo, ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC). Cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real por ver qué programas o canales son de preferencia. Un cambio de canal a otro ya marca tendencia en la medición.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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