Jamaica o RD Congo: uno será rival de Colombia en su grupo del Mundial 2026

Los Reggae Boyz cumplieron ante Nueva Caledonia y ya se medirán frente a RD Congo por un boleto mundialista.

Jamaica se jugará el cupo mundialista ante RD Congo | REUTERS

La Selección Colombia, mientras planea cómo rematará la fecha FIFA después de su desliz ante Croacia, mira de reojo lo que sucede en la repesca de cara al Mundial 2026. La escuadra ‘Tricolor’, en su grupo, tiene un rival aún no confirmado que saldrá de una llave crucial. A falta de Uzbekistán y Portugal, un tercero vendrá de una llave más que imperdible en territorio mexicano.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo, luego de cumplir con el partido amistoso contra Francia el próximo domingo, tendrán que mirar con lupa lo que suceda el martes 31 de marzo en el Estadio AKRON. La República Democrática del Congo, que accedió directamente a esa llave crucial, tendrá que verse las caras frente a Jamaica sin un mañana asegurado.

En este caso, se trataría del segundo adversario para Colombia luego de hacer su debut contra Uzbekistán. Dicho compromiso se pactó para el 23 de junio sobre las 9:00 de la noche en el mismo estadio donde se disputará esa final de repesca. Cualquiera de los dos tiene chances suficientes de dar el golpe, mientras que en el otro lado, Bolivia e Iraq se jugarán la vida en aras de acceder a uno de los grupos más complicados (vs Francia, Senegal y Noruega).

Jamaica hizo la tarea frente a Nueva Caledonia

En último turno de una jornada bastante futbolera, los Reggae Boyz pasaron tras derrotar por la mínima a la modesta Nueva Caledonia. Sin sobrarle mucho desde lo futbolístico, un tanto de Bailey Cadamarteri a los 18′ le permitió al cuadro jamaiquino avanzar. Triunfo con sabor a oro para el cuadro dirigido por Rudolph Speid.

Un rebote, tras la atajada del golero rival, permitió que Jamaica se llevara el triunfo al bolsillo. Mostrando registros de posesión y presión en la salida rival, la escuadra de la Concacaf le ha dado una advertencia a Congo. Sudó la gota gorda al final, puesto que los oceánicos adelantaron líneas, pero sin alterar el resultado.

Entre las figuras, cabe anotar que la mayoría de futbolistas militan en la Segunda División de Inglaterra. Entre los más famosos, está Leon Bailey, extremo del Aston Villa que ingresó para la etapa complementaria. Así mismo, otro valor de jerarquía en el fondo se le atribuye a Ethan Pinnock, quien milita en el Brentford.

RD Congo, ¿el más opcionado?

Sin embargo, dentro de todo, el equipo congoleño pudo pensar en solo un partido para clasificar al Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Sébastien Desabre, que superó a Nigeria en playoffs de las Eliminatorias Africanas, tiene un plantel de más renombre y que ha demostrado combatividad en su confederación. Previo a la repesca, palpitó un amistoso el pasado miércoles 25 de marzo, venciendo a Bermuda por 0-2 con tantos de Fiston Mayele y Yoane Wissa.

La mesa está servida para el martes 31 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde (hora COL). Dos horas más tarde, lo más probable es que Colombia ya conozca su grupo completo para evaluar y estudiar detalles a pocos meses del Mundial. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, pero hay una ligera ventaja en favor del Congo sobre Jamaica. El valor de mercado de los africanos ronda los 153 millones de euros, según Transfermarkt, mientras que el de Jamaica llega a los 53 millones.

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