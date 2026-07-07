Portugal eliminado y Martínez renuncia: otra generación dorada que se le escapa al español

El timonel dirigió a una selección de Bélgica, misma que fue considerada la mejor en su historia. A pesar de un desempeño destacable, no alcanzó los éxitos deseados. Ahora, repite la misma tendencia con los lusitanos

Martínez vuelve a fracasar al liderar una selección dotada de talento | Reuters

La selección de Portugal quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final tras caer ante España por 1-0, y con ello se cierra un capítulo más en la carrera de Roberto Martínez al frente de selecciones consideradas “generaciones doradas”. Esta es la segunda vez que el técnico español enfrenta un fracaso similar, después de haber quedado fuera con Bélgica en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de contar con un plantel de talento excepcional.

Martínez había llegado a Portugal con la misión de llevar a la histórica generación de Cristiano Ronaldo y jóvenes figuras como Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y João Neves al gran título que aún falta en el palmarés portugués. Sin embargo, el desenlace del torneo volvió a mostrar que ni el talento ni la experiencia individual son suficientes para superar las exigencias de un Mundial.

El partido ante España reflejó las limitaciones del equipo bajo su dirección. Un gol de Mikel Merino en tiempo de compensación sentenció la eliminación, dejando en evidencia que la estrategia del equipo no fue suficiente para doblegar a un rival bien organizado.

La trayectoria de Martínez en Bélgica resulta especialmente ilustrativa para entender su historial con selecciones de alto nivel. Entre 2016 y 2022, dirigió a los ‘Diablos Rojos’, un equipo considerado una generación dorada con figuras como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, entre muchos más. Durante su gestión, Bélgica alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, la mejor actuación histórica del país en un torneo de esta magnitud, y mantuvo un rendimiento constante en competencias europeas y clasificatorias internacionales.

A pesar de la calidad del plantel belga, Martínez no logró conquistar título alguno. Su estrategia priorizaba la posesión de balón, la construcción paciente desde atrás y un enfoque ofensivo equilibrado, pero los resultados en momentos decisivos, especialmente en las semifinales de 2018 (derrota 1-0 ante Francia) y en la Eurocopa 2020 (caída 2-1 ante Italia), dejaron la sensación de oportunidades perdidas. Las expectativas generadas por la llamada “generación dorada” contrastaban con la ausencia del premio mayor, dejando un legado mixto en términos de desempeño y resultados finales.

El español no pudo con el reto lusitano | Reuters

El paso por Bélgica sirvió como aprendizaje para su experiencia en Portugal. Martínez buscó trasladar los conceptos de posesión, presión y flexibilidad táctica al equipo luso, con la intención de que la riqueza de talento se transformara en resultados definitivos. Sin embargo, como ocurrió con Bélgica, la eliminación temprana demuestra que incluso las plantillas más completas requieren ajustes estratégicos y capacidad de resolución en momentos críticos del torneo.

Cristiano Ronaldo volvió a aportar liderazgo y experiencia en Portugal, pero la dependencia en nombres de peso no fue suficiente para superar a España. La coordinación táctica, la finura en la zona ofensiva y la capacidad de definir partidos decisivos quedó fuera del alcance del equipo en el momento clave, replicando en cierta medida la situación que vivió con Bélgica en 2018.

La renuncia de Roberto Martínez tras el torneo marca un cierre abrupto para su proyecto en Portugal. La eliminación evidencia que, a pesar de manejar plantillas de alto nivel, el éxito en el Mundial depende de la combinación entre gestión, táctica y capacidad de adaptación. La historia de fracasos con “generaciones doradas” vuelve a repetirse y plantea desafíos para cualquier técnico que asuma selecciones de élite en el fútbol internacional.

TE PUEDE INTERESAR: