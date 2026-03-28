Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal, previo al duelo ante México en la reapertura del Estadio Azteca

El capitán de la selección portuguesa y estrella de Al Nassr sufrió una lesión en el tendón de la corva el pasado 28 de febrero, aunque ya reportó con su equipo

CR7 manda mensaje de apoyo a Portugal, previo al duelo con México. | Reuters

La selección de Portugal enfrentará a México este sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, en un partido que servirá como antesala rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, uno de los focos principales está fuera del terreno de juego, ya que Cristiano Ronaldo no estará presente en este compromiso.

El delantero del Al-Nassr, considerado la máxima figura del conjunto lusitano, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros. A través de sus historias de Instagram, el atacante compartió una imagen promocional del encuentro acompañada de la palabra “Fuerza” junto a la bandera de Portugal.

Cristiano Ronaldo será la gran ausencia para este partido amistoso en el Estadio Azteca, situación que ha generado conversación entre los aficionados, tanto en Portugal como en México. Su mensaje en redes sociales confirma su respaldo al equipo dirigido por Roberto Martínez, aunque sin poder participar en el encuentro.

Sin embargo, el mensaje de apoyo, también ha venido de la mano de la polémica, debido a otras publicaciones recientes del futbolista, donde se le observa sonriente y en plena actividad tras su regreso a los entrenamientos con el Al-Nassr. Estas imágenes provocaron reacciones entre seguidores mexicanos, quienes cuestionaron su ausencia en el duelo pese a mostrarse recuperado.

El partido ante México representa un evento especial por tratarse de la reinauguración del Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y sede clave para la Copa del Mundo 2026, pues se convertirá en el único inmueble en ser tres veces sede mundialista, con la inauguración incluida en todas ellas. La expectativa creció con la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano, algo que finalmente no ocurrirá.

Portugal afrontará este compromiso con una plantilla competitiva, aunque sin su principal referente ofensivo. El duelo servirá para medir el nivel del equipo europeo ante una selección mexicana que busca consolidar su proyecto rumbo al Mundial.

Mientras tanto, el mensaje de Cristiano Ronaldo se mantiene como una señal de liderazgo a la distancia, en medio de un entorno marcado por la expectativa, la polémica y la relevancia de un partido que marca el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la escena internacional.

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