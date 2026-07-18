¡El mejor partido del Mundial 2026 que nadie esperaba! Inglaterra derrota a Francia por el tercer lugar

Inglaterra venció a Francia con un 4-6 este sábado 18 de julio en el Estadio Miami, suficiente para conseguir su mejor papel desde el Mundial de 1966

Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 | Reuters

Inglaterra derrotó 4-6 a Francia este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami para quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026, un partido que ninguna de las dos potencias deseaba disputar. Sin embargo, el conjunto de los Tres Leones mostró ligeramente más ambición, ya que tenía la oportunidad de firmar su mejor participación en una Copa del Mundo en 60 años, desde el título conquistado en Inglaterra 1966 con Bobby Charlton, Gordon Banks y Geoff Hurst como referentes.

Qué poco sabe un tercer lugar para dos selecciones que llegaron como candidatas al título en el Mundial de Norteamérica. El partido que muchos imaginaron como una final terminó por disputarse en un Hard Rock Stadium repleto con 65 mil aficionados, quienes presenciaron dos historias completamente distintas. Inglaterra dominó el primer tiempo con cuatro goles en 45 minutos, mientras que Francia respondió en la segunda mitad con puro amor propio para intentar reducir la diferencia.

El encuentro se rompió desde los primeros instantes y el conjunto inglés aprovechó mucho mejor los espacios en el último tercio del campo francés. Declan Rice recuperó un balón tras un error de Désiré Doué y el mediocampista del Arsenal abrió el marcador apenas al minuto 3. Más tarde, Ezri Konsa amplió la ventaja con un certero remate de cabeza al 18′, una muestra del dominio inglés durante la primera mitad.

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Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

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Uno de los grandes protagonistas sobre el terreno de juego fue Bukayo Saka. Un fuera de juego le negó un tanto al extremo del Arsenal, pero insistió hasta encontrar su recompensa. Con tres definiciones dentro del área firmó un hat-trick; los dos primeros llegaron en los minutos 37 y 45+1, mientras que el tercero selló una actuación memorable. El delantero inglés recibió así el premio a la paciencia de Thomas Tuchel, quien administró sus minutos a lo largo del torneo debido a la enorme cantidad de talento disponible en la plantilla de los Tres Leones.

Las figuras francesas parecían extraviadas en Miami, aunque el conjunto Blue regresó para el segundo tiempo con una actitud completamente distinta. Kylian Mbappé encabezó la reacción con un doblete a los minutos 48 y 66, mientras que Bradley Barcola descontó al 54 con un remate de derecha. El delantero del Real Madrid alcanzó los 10 goles en la lucha por la Bota de Oro, un reconocimiento que únicamente Lionel Messi podía arrebatarle en la final del domingo 19 de julio entre España y Argentina.

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El encuentro se convirtió en una auténtica feria de goles entre dos selecciones que bien pudieron protagonizar la final del Mundial 2026. La escasa presión propia de un partido por el tercer lugar abrió espacios para ambos ataques y multiplicó las ocasiones frente a las porterías. Francia, en el último compromiso de la era de Didier Deschamps, buscó el empate hasta el silbatazo final, pero la falta de puntería impidió completar la remontada. Bukayo Saka ejecutó una pena máxima en el 87′, pero Ousmane Dembélé anotó un golazo en el 90+6′. Cuando parecía que el cuadro galo iba a conseguir una remontada histórica, Jude Bellingham se llevó una pelota desde media cancha y remató en el límite de la frontera del área chica con cinco futbolistas franceses a los lados, un gol en el 90+8 que acabó por definir el 4-6 en uno de los mejores partidos del Mundial 2026.

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