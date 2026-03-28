Estadio Azteca, historia viva del deporte mundial: de Pelé y Maradona a su tercera Copa del Mundo

El Azteca reúne finales históricas, goles icónicos y eventos globales; en 2026 será el primero con tres Mundiales en su cancha

Los momentos históricos en el Coloso de Santa Úrsula | Reuters/AFP

El Estadio Azteca vuelve a la acción en la recta final rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El mítico inmueble será reinaugurado este 28 de marzo con el partido entre la selección mexicana y Portugal, después de un proceso de remodelación iniciado en 2024. No es una reapertura cualquiera: es el regreso de un estadio que ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes en la historia del fútbol.

En su cancha se jugaron dos finales de Copa del Mundo, 1970 y 1986, pero también partidos que definieron torneos, trayectorias y generaciones completas. Ahí coincidieron selecciones en su punto más alto, se marcaron goles que siguen siendo referencia y se resolvieron encuentros bajo condiciones de máxima exigencia competitiva.

En 2026 dará un paso que ningún otro estadio ha logrado: será el primero en albergar tres Copas del Mundo. A casi seis décadas de su inauguración, el Azteca mantiene una presencia constante en el torneo más importante del fútbol.

El primer gol: la inauguración del Azteca

El 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteca abrió sus puertas con un partido amistoso entre el Club América y el Torino FC ante más de 110,000 espectadores. En ese enfrentamiento, el brasileño Arlindo dos Santos marcó el primer gol en la historia del estadio con un disparo de larga distancia que superó al guardameta italiano.

El encuentro concluyó con empate 2-2. José Alves anotó el segundo gol del América al minuto 51, mientras que el Torino respondió con dos anotaciones consecutivas de Ulisse Gualtieri. La presencia de Stanley Rous, entonces presidente de la FIFA, otorgó carácter institucional al evento, en una inauguración que no sólo validó la capacidad operativa del recinto, sino que lo posicionó desde su origen como un escenario apto para competencias internacionales de alto nivel.

Italia vs Alemania 1970: El Partido del Siglo

En 1970, el Coloso de Santa Úrsula albergó su primera Copa del Mundo. El estadio fue sede de grandes partidos, incluyendo la semifinal entre Italia y Alemania Federal, reconocido como “El partido del Siglo” por su desarrollo, volumen ofensivo y condiciones competitivas

Italia abrió el marcador con gol de Boninsegna, mientras que Alemania empató al minuto 90 con anotación de Schnellinger, forzando el tiempo extra Durante la prórroga se registraron cinco goles en un lapso de 30 minutos para un marcador final de 4-3 a favor de Italia.

Franz Beckenbauer disputó el tiempo extra con el hombro dislocado y el brazo vendado debido a la ausencia de cambios disponibles, mientras que Gianni Rivera marcó el gol definitivo al 111’, un minuto después de que Gerd Müller empatara el marcador, en uno de los finales más memorables en la historia del torneo.

Brasil 1970: la consagración del Rey Pelé

Pelé levantó su tercer Mundial en el Azteca | AFP

El 21 de junio de 1970, el Estadio Azteca albergó la final de la Copa del Mundo entre Brasil e Italia ante más de 107,000 espectadores, en un encuentro que marcó una época dentro del fútbol internacional, la consagración del Rey Pelé.

Pelé marcó el primer tanto de la tarde con un remate de cabeza tras centro de Rivelino, en una jugada que reflejó la coordinación ofensiva del conjunto brasileño. Italia empató con gol de Roberto Boninsegna, en una acción aislada dentro de un desarrollo dominado por la canarinha.

En el segundo tiempo, Brasil resolvió el partido con goles de Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto para cerrar el 4-1 definitivo. Pelé participó directamente en dos anotaciones y alcanzó su tercer título mundial, el único jugador en lograrlo hasta la fecha. El partido consolidó al Azteca como sede de finales históricas y a la verdeamarela como referencia del juego ofensivo en torneos internacionales.

Manuel Negrete 1986: ejecución técnica y gol histórico

Menos de dos décadas más tarde, el Azteca recibió su segunda justa mundialista. En los octavos de final de aquel torneo, México enfrentó a Bulgaria en un partido que definió uno de los momentos más reconocidos en la historia del torneo.

Al minuto 34, Manuel Negrete inició una jugada con un pase hacia Javier Aguirre, quien devolvió el balón de primera intención al corazón del área. Negrete ejecutó una media tijera legendaria y acercó al tricolor a los cuartos de final.

El partido finalizó 2-0 a favor de México y en 2018, la FIFA reconoció esta anotación como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo tras una votación global, gracias a la ejecución acrobática y la precisión en la definición.

La Mano de Dios y el Gol del Siglo

El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca fue escenario del partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, donde se registraron dos de las jugadas más memorables en la historia del fútbol. Al minuto 51, Diego Armando Maradona abrió el marcador mediante una acción en la que impactó el balón con la mano izquierda por encima del portero Peter Shilton, jugada que no fue sancionada por el árbitro y que posteriormente fue denominada como la “Mano de Dios”.

Cuatro minutos después, al 55, Maradona anotó el segundo gol tras conducir el balón desde su propio campo, eludir a cinco jugadores ingleses y al portero antes de definir dentro del área, una acción que pasaría a ser recordada como “El Gol del Siglo”.

Inglaterra descontó al minuto 81 con gol de Lineker, máximo anotador del torneo, para el 2-1 final. Ambas jugadas ocurrieron en el mismo partido disputado en el Azteca y quedaron registradas como momentos determinantes del Mundial de 1986, consolidando al estadio como escenario de actuaciones legendarias a nivel individual.

Argentina conquista el mundo

Maradona hizo historia en el Coloso de Santa Úrsula | AFP

Tras el histórico partido entre Argentina e Inglaterra, el Coloso de Santa Úrsula fue sede de la final de la Copa del Mundo entre la albiceleste y Alemania Federal ante más de 114,000 espectadores. Argentina tomó ventaja con goles de Tata Brown y Jorge Valdano, mientras Alemania empató con anotaciones de Karl Heinz Rummenigge y Rudi Völler.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, Maradona filtró un pase que dejó a Jorge Burruchaga en posición de definición, quien marcó el 3-2 definitivo al minuto 84. El resultado otorgó a Argentina su segundo título mundial. Maradona cerró el torneo con cinco goles y cinco asistencias en siete partidos, cifras que lo posicionaron como el jugador más determinante del campeonato.

México 11-0 San Vicente y las Granadinas: la mayor goleada del cuadro tricolor

En la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 1994, la selección mexicana enfrentó a San Vicente y las Granadinas en el Estadio Azteca el 6 de diciembre de 1992, en un partido que estableció la mayor goleada en la historia del equipo nacional en competiciones oficiales. El encuentro concluyó con marcador de 11-0, en un contexto donde México buscaba volver a la Copa del Mundo tras un periodo de sanción internacional.

Francisco Uribe y Marcelino Bernal marcaron un hat-trick, Carlos Hermosillo anoto cuatro tantos, y Luis Roberto Alves Zague completó la cuenta desde los 11 pasos. El resultado reflejó una diferencia amplia en nivel competitivo bajo la dirección técnica de César Luis Menotti. La goleada quedó registrada como el mayor margen de victoria del equipo mexicano en un partido oficial disputado en el Azteca.

Chávez vs Haugen: récord histórico de asistencia en boxeo

El 20 de febrero de 1993, el Estadio Azteca fue sede de la pelea entre Julio César Chávez y Greg Haugen por el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo, en un evento que registró una asistencia oficial de 132,247 espectadores, una de las cifras más altas en la historia del boxeo.

En el combate, Chávez derribó a Haugen en el primer asalto y mantuvo dominio constante mediante golpes al cuerpo y combinaciones cortas que limitaron la respuesta del retador. La pelea fue detenida en el quinto round por nocaut técnico tras la intervención del referee Richard Steele. El resultado consolidó una defensa más del campeonato mundial para Chávez en un evento que reafirmó la capacidad del Azteca para albergar espectáculos masivos fuera del fútbol.

Confederaciones 1999: México vence a Brasil en la final

México, campeón de la Copa Confederaciones 1999 | AFP

El Estadio Azteca albergó la final de la Copa FIFA Confederaciones 1999 entre México y Brasil, un partido que le dio al Tri el campeonato mayor más importante de su historia. El cuadro azteca tomó ventaja con goles de Miguel Zepeda y José Manuel Abundis, mientras que la canarinha respondió con anotaciones de Serginho y Ronaldinho, manteniendo el equilibrio en el desarrollo del encuentro.

En el segundo tiempo, Zepeda marcó su segundo gol y Brasil volvió a empatar antes de que Cuauhtémoc Blanco anotara el 4-3 definitivo. El partido otorgó a México su primer campeonato en una competencia organizada por la FIFA.

NFL en el Azteca: el estreno internacional de los emparrillados

El 2 de octubre de 2005, el Estadio Azteca fue sede del primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, en un encuentro entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers que reunió a 103,467 espectadores. El evento formó parte de la estrategia de expansión internacional de la liga, que buscaba evaluar la viabilidad de mercados fuera de su territorio tradicional.

El partido concluyó 31-14 a favor de Arizona, con seis goles de campo de Neil Rackers, quien aprovechó las condiciones de altitud de la Ciudad de México para ejecuciones de larga distancia. El juego demostró la capacidad logística del estadio y la respuesta del público, estableciendo un precedente para la realización de partidos internacionales en otras sedes fuera de Estados Unidos que se mantiene vigente hoy en día.

México sub 17: remontada y título en casa

El Tri sub 17 levantó su segundo Mundial en la categoría | AFP

El Azteca volvió a ser mundialista en 2011, con el torneo sub 17. En las semifinales, México enfrentó a Alemania en un partido histórico para la escuadra nacional. El equipo mexicano llegó a estar en desventaja 2-0, pero logró remontar con goles de Espericueta, Fierro y dos de Marco Bueno para colocarse 3-2.

Los teutones empataron el marcador, pero en el tiempo de compensación apareció el gran héroe, Julio Gómez, quien había sufrido un doloroso golpe en la cabeza minutos antes. El futbolista del Pachuca marcó el 4-3 definitivo con una épica chilena, en una jugada que definió el pase a la final.

Días después, México enfrentó a Uruguay en la final en el mismo estadio. Antonio Briseño abrió el marcador al minuto 31 tras un tiro de esquina y el equipo mantuvo el control del partido durante el segundo tiempo. La selección Charrúa generó aproximaciones sin éxito y México aseguró el 2-0 en tiempo agregado con anotación de Giovanni Casillas. El resultado otorgó al Tri su segundo título mundial sub 17, en un estadio lleno de aficionados mexicanos.

América vs Cruz Azul 2013: el gol de Moisés Muñoz

Moisés Muñoz mandó la final a tiempo extra | Imago 7

Una de las finales más memorables en la historia del fútbol mexicano es la del Clausura 2013. Cruz Azul mantenía ventaja global de 1-0 sobre América y amplió a 2-0 con un gol de Teófilo Gutiérrez en la vuelta en el Azteca. La expulsión de Jesús Molina al minuto 13, condicionó el desarrollo del partido a favor de los cementeros, que aprovecharon para abril el marcador.

Sin embargo, el América descontó al minuto 88 con gol de Aquivaldo Mosquera y, en tiempo de compensación, el portero Moisés Muñoz empató el global 2-2 con un remate de cabeza milagroso. El partido se definió en tanda de penales, donde Las Águilas se impusieron 4-2 para obtener el título.

Cruz Azul 2021: fin a la sequía de 23 años

El 30 de mayo de 2021, Cruz Azul enfrentó a Santos Laguna en la final de vuelta del Clausura 2021 en el Estadio Azteca, buscando romper su sequía de 23 años sin un campeonato. Los verdiblancos abrieron el marcador al minuto 37 con gol de Diego Valdés, igualando el global 1-1 y generando un escenario de presión máxima para el equipo local, en un partido disputado con alta intensidad táctica.

Esta presión se liberó en el segundo tiempo. Jonathan Rodríguez empató el partido al minuto 51 y devolvió la ventaja global 2-1 a La Máquina. El marcador se mantuvo hasta el final, otorgando al club su noveno título de liga después de dos décadas de desilusiones y “cruzazuleadas”.

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