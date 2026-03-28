Independiente Santa Fe vive un nuevo aire

El cuadro bogotano será local este miércoles venidero ante Llaneros y luego tendrá una dura labor, visitar al Deportes Tolima en Ibagué.

Jugadores de Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe reivindicó su buen momento este viernes ante Atlético Bucaramanga, en una cancha complicada en la que el equipo no ganaba desde hace 2 años, el ‘Primer Campeón’ mostró una gran cara ante el cuadro ‘Felino’. Fue superior durante grandes pasajes del compromiso y se quedó con los 3 puntos, que a actualmente lo ponen a pensar nuevamente en ser parte de los 8 y jugar los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.

Pablo Repetto

Pablo Repetto, DT de Santa Fe en Copa Libertadores | Vizzor

El uruguayo goza después de 15 partidos pudo encajar por primera vez 2 victorias consecutivas, algo que no pudo lograr ni siquiera post título de la Superliga, en la que se le vio gran despliegue futbolístico. Algo estadístico que viene acompañado de la reivindicación de resultados, mientras muchos ya pensaban que el equipo estaba dejando a un lado la Liga para concentrarse en el debut de Copa Libertadores, ante Peñarol de local.

El timonel también ha venido comprendiendo a qué debe jugar con los futbolistas que cuenta. Santa Fe es un equipo que tiene piezas para poder jugar con el error del rival y de este modo aprovechar para cubrir gran parte del terreno de juego. En ocasiones Repetto jugaba con 4-2-4, en el que varios jugadores del frente de ataque quedaban volando.

Pues bien, el esquema 4-3-3 es el que más le beneficia al ‘León’, mucho más con jugadores como Yilmar Velásquez, que cuando se lo propone es el mejor volante del fútbol colombiano. Acompañado de Daniel Torres y Jojhan Torres, quien ha sabido suplir la ausencia de Ewil Murillo, y en muchas ocasiones le da ese primer pase que necesita el equipo para comenzar jugadas hacia el arco rival.

Hugo Rodallega

El festejo de Hugo Rodallega en Barranquilla. Vizzor

El mensaje que la Liga no está perdida viene desde uno de los capitanes del equipo. Así lo hizo saber Rodallega el pasado lunes festivo, después de la victoria de Santa Fe vs Medellín. El delantero agradeció el apoyo de una parte de la hinchada, no sin antes hacer la aclaración que matemáticamente en el certamen liguero aún están matemáticamente vivos y que se pensará en Libertadores cuando se llegue el momento.

A pesar de una mala racha de varios compromisos sin marcar, Hugo se reportó con gol ante Deportivo Cali en Palmaseca, ante el DIM se manifestó con la asistencia para el 1-0 y este viernes nuevamente volvió a festejar con la anotación que le dio la victoria a Santa Fe en tierras santandereanas. Con 62 goles en 153 compromisos, ‘Hugol’ agiganta su historia en el ‘León’.

Luis Palacios

Luis Palacios celebra un gol con Santa Fe. – Vizzor Image.

Y sí, a esta hora muchos hinchas de Independiente Santa Fe no paran del asombro por los 2 partidos que viene haciendo Luis Palacios. El extremo derecho muchas veces criticado y que ellos mismos exigían que ni siquiera se convocara se ha venido reivindicando por las actuaciones que tuvo en otros encuentros.

Para muchos era inexplicable las titularidades y la cantidad de minutos que tenía el ex-Once Caldas en Santa Fe, a tal punto que no entendían si llegada. Pues bien, el jugador completa 2 goles en 2 partidos consecutivos, de la mano con las 2 victorias que completa el equipo en la resurrección de Liga que está teniendo. Con este rendimiento será imposible sacarle la titular al bogotano.

En el fixture Santa Fe no puede bajar los brazos, por el contrario debe aprovechar este envión anímico de sus 2 últimas presentaciones, ya que en Liga si desea llegar a ese umbral de 28 puntos, tendrá que hacer 10 de 18 que le restan en juego. Inclusive, su debut en Copa Libertadores se dará en medio de este propósito, ya que el 9 de abril recibirá a Peñarol en El Campín a las 09:00 de la noche.

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