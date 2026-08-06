Diego Forlán asume como técnico de Uruguay y comienza una nueva era

La AUF apuesta por uno de sus máximos referentes para reconstruir a la Celeste, fortalecer las categorías inferiores y preparar el camino hacia el Mundial 2030

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial el regreso de Diego Forlán a la selección de Uruguay, esta vez como director técnico. El exdelantero tendrá bajo su responsabilidad tanto al combinado mayor como a la categoría sub 20, una decisión con la que la AUF busca unir el desarrollo de los jóvenes con las necesidades inmediatas de la Celeste. Forlán sustituye a Marcelo Bielsa después de la eliminación uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026 y comienza una etapa marcada por la reconstrucción deportiva.

La designación establece que Forlán trabajará de manera inmediata con la sub 20 y asumirá los partidos amistosos de la selección absoluta durante las próximas fechas internacionales. Aunque el comunicado de la AUF no precisó la duración de su contrato, distintos reportes señalan que su conducción de la mayor tendrá inicialmente carácter interino y se extenderá, al menos, hasta marzo de 2027, con la posibilidad de continuar según los resultados y la evolución del proyecto.

El nombramiento representa el retorno de una de las figuras más importantes en la historia reciente del fútbol uruguayo. Forlán disputó 112 partidos y marcó 36 goles con la Celeste, fue reconocido como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que Uruguay terminó en el cuarto lugar, y un año después conquistó la Copa América de Argentina 2011. Ahora deberá trasladar al banquillo el liderazgo, la experiencia internacional y el conocimiento del entorno que acumuló durante su etapa como futbolista.

Su cuerpo técnico estará integrado por Santiago Espasandín y Diego Pérez como asistentes, Marco Mansulino como preparador físico, Ignacio Bordad como entrenador de porteros y Gabriel Skrilec como videoanalista. El primer objetivo será potenciar a los futbolistas de la sub 20, acompañar su crecimiento y construir un camino más claro hacia la selección absoluta, una responsabilidad que convierte a Forlán en una pieza de conexión entre las categorías juveniles y el equipo principal.

Diego Forlán vuelve a casa ✍🏼 pic.twitter.com/xawdXa73eB — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

Los retos de Diego Forlán al frente de la selección de Uruguay

El nuevo entrenador recibe a una selección que necesita recuperar estabilidad después de su actuación en el Mundial 2026. Uruguay quedó fuera en la primera ronda luego de empatar 1-1 ante Arabia Saudita, igualar 2-2 frente a Cabo Verde y perder 1-0 contra España. Más allá de los resultados, el equipo terminó el torneo sin cumplir las expectativas generadas alrededor de su plantel, por lo que Forlán deberá reconstruir la confianza del grupo y establecer una nueva idea de juego en un periodo reducido.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la elección se relaciona con su limitada experiencia como entrenador. Forlán comenzó su carrera en los banquillos con Peñarol en 2020, donde dirigió 11 partidos y obtuvo cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Posteriormente trabajó con Atenas de San Carlos en la Segunda División uruguaya, etapa en la que registró cuatro triunfos, cinco igualadas y tres derrotas en 12 encuentros. La selección será apenas su tercer trabajo formal como director técnico y el primero después de varios años sin dirigir.

Forlán también tendrá que definir qué futbolistas continuarán como base del equipo y cuáles serán incorporados desde las categorías menores. Su doble función puede facilitar la observación y promoción de jóvenes, pero también exigirá una planificación conjunta para evitar que los procesos de la sub 20 y la mayor avancen por caminos separados. El reto será encontrar un equilibrio entre la renovación y la experiencia, además de construir una estructura que permita a Uruguay competir en el corto plazo sin perder de vista el ciclo rumbo al Mundial de 2030, que tendrá al país como una de sus sedes inaugurales.

El debut de Forlán con la selección absoluta está programado para el 24 de septiembre de 2026 ante Japón, dentro de la Copa Desafío Kirin. El encuentro se disputará en el Estadio Miyagi a las 19:05 horas locales, 7:05 de Uruguay, y servirá como la primera evaluación de su proyecto. Los amistosos de septiembre, octubre y marzo determinarán si el exgoleador puede transformar su identificación con la Celeste en resultados y establecer las bases para mantenerse más allá del periodo inicialmente contemplado.

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