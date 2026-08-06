Conmebol responde a FIFA tras caída del FIFA Forward Enterprise: “Primero está el fútbol”

La Confederación celebró el retiro del FFE, cuestionó las decisiones unilaterales y exigió respetar la elección presidencial

La confederación defendió que el fútbol es de todos | Reuters

La Confederación Sudamericana de Fútbol fijó una posición institucional después de que la FIFA retirara el proyecto FIFA Forward Enterprise. Conmebol celebró que la iniciativa no siguiera adelante, pero dejó claro que la cancelación no resuelve las dudas sobre la forma en que fue impulsada, sin diálogo suficiente con las confederaciones, las asociaciones miembro y los órganos encargados de tomar decisiones dentro del organismo.

El pronunciamiento fue difundido después de que la FIFA ofreciera disculpas por los errores cometidos durante el tratamiento de FFE y ratificara su respaldo al presidente Gianni Infantino. La confederación sudamericana evitó pedir la salida del dirigente, pero cuestionó las “acciones unilaterales” y advirtió que no acompañará procedimientos que se aparten de los Estatutos o de los mecanismos democráticos de la organización.

Comunicado: El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 6, 2026

FIFA Forward Enterprise contemplaba la creación de una filial destinada a administrar aspectos comerciales y operativos de sus principales competiciones. Uno de los puntos que generó mayor rechazo era la posible apertura de una parte de la empresa a inversionistas privados, situación que provocó objeciones de confederaciones, federaciones y dirigentes por la falta de información y consulta previa.

Gianni Infantino confirmó el 31 de julio de 2026 que la propuesta sería retirada. El presidente de FIFA reconoció que FFE había provocado divisiones que ya no favorecían el objetivo original y concluyó que el proyecto “no seguirá adelante”. También prometió reunir nuevamente a las partes interesadas para discutir el crecimiento y la financiación del fútbol mundial.

Conmebol cuestiona la forma en que FIFA tomó sus decisiones

El Consejo de la Conmebol comenzó su comunicado señalando que, ante los acontecimientos que afectan al fútbol, celebraba la determinación de FIFA de retirar FFE. Sin embargo, el respaldo a la cancelación estuvo acompañado por una crítica directa a la conducción del proceso, debido a que una decisión con posibles consecuencias comerciales e institucionales fue desarrollada sin recurrir primero a los canales correspondientes.

La confederación manifestó de manera unánime su preocupación por las decisiones adoptadas sin un intercambio previo con los actores involucrados. El mensaje apunta a que una propuesta capaz de modificar la explotación comercial de los torneos de FIFA no debía avanzar únicamente desde la administración central, sino mediante el Consejo, las confederaciones y las 211 asociaciones miembro.

Conmebol también lamentó el daño que la controversia ocasionó a la imagen del deporte. Después de que el Mundial 2026 colocara los resultados, los jugadores y los estadios en el centro de la conversación, el debate internacional pasó rápidamente de lo deportivo a los problemas relacionados con la gobernanza de FIFA. Para la organización sudamericana, el caso mostró cómo una iniciativa administrativa puede afectar la credibilidad de toda la estructura.

El comunicado recordó que FIFA reformó sus Estatutos hace más de una década con el objetivo de fortalecer la transparencia, el debido proceso y el buen gobierno. Ese marco fue diseñado para evitar decisiones concentradas y establecer procedimientos claros frente a controversias que afectan a la denominada familia del fútbol. Por esa razón, Conmebol consideró que las reglas vigentes deben ser respetadas incluso cuando existe presión para acelerar acuerdos económicos o comerciales.

La advertencia fue acompañada por una reflexión dirigida a quienes conducen las instituciones. Conmebol sostuvo que los dirigentes deben priorizar el diálogo, las normas y el intercambio constructivo, porque cuando esos principios son ignorados “pierde el fútbol y perdemos todos”. La frase sintetiza el cuestionamiento: el retiro de FFE evita que el proyecto avance, pero no borra la manera en que fue elaborado.

En otro momento del pronunciamiento, la confederación afirmó que “el fútbol es de todos”, una expresión con la que defendió la participación de las asociaciones miembro en las decisiones de mayor alcance. El futuro de FIFA, añadió, debe construirse sobre el respeto a la institucionalidad, la gobernanza y los procedimientos democráticos que representan a sus federaciones.

La elección presidencial de FIFA aparece en el mensaje

El comunicado de Conmebol no se limitó a responder por la caída de FIFA Forward Enterprise. La organización también introdujo en la discusión el próximo proceso electoral de FIFA, al recordar que el 18 de noviembre de 2026 finalizará el plazo para registrar candidaturas a la presidencia del organismo.

Posteriormente, el Congreso de FIFA deberá elegir mediante el voto de sus 211 asociaciones miembro a la persona responsable de conducir la institución durante el siguiente periodo. El dirigente elegido también encabezará una etapa que incluirá los preparativos y la organización del Mundial Centenario de 2030, cuya sede principal será compartida por España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

La referencia al calendario electoral funciona como una advertencia ante cualquier intento por modificar, retrasar o desconocer el procedimiento. Conmebol aseguró que no respaldará ninguna actuación que se aparte de los mecanismos institucionales, una postura que adquiere mayor peso por el debate abierto sobre la continuidad de Gianni Infantino y el respaldo que conserva entre las federaciones.

La tensión aumentó después de una reunión de la dirigencia de FIFA realizada en Rabat, Marruecos. Durante el encuentro se reconocieron errores en la gestión del proyecto, se presentaron disculpas a las federaciones que pudieron sentirse excluidas y se reiteró que FFE había sido descartado. Al mismo tiempo, los principales integrantes de la administración expresaron su apoyo a Infantino y anunciaron medidas para proteger la reputación de la institución.

Para Conmebol, las disculpas no eliminan la necesidad de fortalecer los controles internos. La confederación pidió “preservar la unidad”, actuar con responsabilidad institucional y garantizar que las decisiones futuras se discutan dentro de los órganos correspondientes. Su posición es menos confrontativa que la adoptada por otros sectores, pero marca un límite frente a la posibilidad de repetir procesos similares.

El mensaje concluyó con la frase “primero está el fútbol”, utilizada para reclamar que las diferencias políticas, comerciales y personales no se coloquen por encima de las instituciones. Conmebol celebró la caída de FIFA Forward Enterprise, pero su comunicado también dejó una advertencia para el siguiente periodo: cualquier transformación del fútbol mundial deberá discutirse con transparencia y respetar la representación de las 211 asociaciones miembro.

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