Bruno Fernandes confía en Paulinho, pero advierte sobre Raúl Jiménez: “Me ha marcado goles”

El portugués conoce bien al ‘Lobo de Tepeji’ ya que se han enfrentado en la Premier League, además asegura que es un honor jugar en el Estadio Azteca

Bruno Fernandes destaca el juego ante México | Reuters/Imago7

Portugal afinó detalles en conferencia de prensa previo al duelo amistoso ante México, un partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca y que forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Bruno Fernandes, uno de los referentes del equipo, destacó la importancia de este tipo de encuentros para consolidar la idea de juego del técnico Roberto Martínez.

“El entrenamiento siempre ayuda. El hecho de poder estar juntos es importante porque no lo hacíamos desde noviembre. El Mundial se acerca y es bueno tener este tiempo para perfeccionar nuestras ideas y lo que el entrenador desea de nuestra manera de jugar”, señaló el mediocampista portugués.

Ante la ausencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Rúben Dias, Fernandes asumió un rol protagónico dentro del grupo: “En esta convocatoria, al no estar Cristiano ni Bernardo, soy el jugador con más partidos internacionales. Representar a mi país es el mayor logro de mi carrera. Mi postura será siempre la misma, independientemente de quién esté presente; mi objetivo es ayudar a todos a que den su mejor versión para que la selección sobresalga”, explicó.

Uno de los puntos que más destacó fue la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca, un escenario histórico del fútbol mundial: “Es un privilegio jugar en un estadio tan icónico y ser parte de su remodelación. Enfrentamos a una selección con mucha historia en mundiales, con jugadores de gran calidad que, según entiendo, no suelen perder contra selecciones europeas en la Ciudad de México. Es una prueba muy importante para lo que queremos en el Mundial. Jugar en altitud nos permitirá percibir las dificultades que podríamos encontrar más adelante”.

Sobre las condiciones del partido, Fernandes también hizo referencia al reto físico que implica la altitud en la Ciudad de México: “Jugué en Armenia y no sentí gran diferencia, aunque sé que aquí la altitud es mayor. Cambia un poco la respiración y los momentos de recuperación de oxígeno. He hablado con Paulinho y me dice que el balón viaja más rápido allá; tendremos que adaptarnos a eso tanto al atacar como al defender, especialmente en el control del pase y en los remates de larga distancia”.

Hablando del goleador del Toluca, el mediocampista destacó el valor que puede aportar Paulinho en este tipo de encuentros, no solo dentro del campo, sino también por su conocimiento del fútbol mexicano: “Paulinho será útil sobre todo en el campo, marcando goles o asistiendo. Obviamente, él conoce mejor a los jugadores mexicanos y estará dispuesto a ayudar si alguien lo necesita. Me alegra su regreso; demuestra que Portugal tiene un lote de jugadores de gran calidad”.

Finalmente, Fernandes habló sobre el nivel de la selección mexicana y puso énfasis en la figura de Raúl Jiménez: “Raúl Jiménez es un jugador contra el que es difícil jugar y me ha marcado algunos goles. Coincidí con él recientemente en un evento de Nike y será importante para ambos equipos este partido. Sobre ser favoritos, no lo veo como una presión negativa, sino como algo positivo que la gente nos vea con capacidad para hacer cosas buenas. Hay que respetar a todos, pero no tener miedo de nadie”.

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