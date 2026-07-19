Un gol recibido en ocho partidos del Mundial 2026: la defensa que sostuvo el título de España

Aunque los reflectores casi siempre van con los atacantes, la zaga de La Roja se lleva un reconocimiento enorme por su impecable tarea.

España celebra el Mundial 2026. – James Lang, IMAGN, vía Reuters.

Es natural que los reflectores siempre se vayan con los autores de los goles y las asistencias que tanta emoción producen en el deporte más pasional. Sin embargo, el juego va más allá. El comportamiento de cada una de las líneas es clave para conseguir los objetivos, acudiendo siempre a las características individuales a las que se puede sacar mejor provecho. En el caso de España, su conquista del Mundial 2026 tiene un enorme mérito de la zaga.

Un solo gol recibido en los ocho partidos del recorrido para levantar su segundo título orbital es el dato que lo dice todo. Empezando por la fantástica forma en la que se mostró el portero Unai Simón: cuando los rivales encontraron grietas, sus atajadas oportunas y vistosas sostuvieron el arco en cero en siete compromisos. El único que pudo vulnerar la resistencia de sus guantes fue Charles De Ketelaere con Bélgica en los cuartos de final.

Los defensores centrales fueron verdaderas torres de contención. La pareja conformada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte hizo una tarea impecable para hacerle frente a los mejores atacantes del planeta. La prueba que más dudas podría haber generado fue frente a Francia en la semifinal, pero la característica potencia de Kylian Mbappé y Michael Olise se vio frenada por ellos. Los atacantes de argentina en la final se quedaron bien lejos de hacer daño por dentro.

Pasando a los laterales, Pedro Porro se elevó como figurón en la banda derecha para brindar seguridad en los retrocesos y mostrar una enorme capacidad asociativa para entrar en los circuitos de juego, llegando incluso a ganar el trofeo de mejor jugador del partido contra Francia. Por el otro costado, lo de Marc Cucurella ha sido de escándalo, validando completamente el gasto que el Real Madrid ha dispuesto con su fichaje en el mercado que está en marcha.

Y todos esos méritos necesitan de un director de orquesta que ordene bien las piezas y los movimientos. Más allá de toda la capacidad de Luis de la Fuente como estratega, su resiliencia es de admirar. El riojano fue blanco de críticas, muchas merecidas, por lo que sucedió en el primer encuentro de la fase de grupos, pero se terminó demostrando que Cabo Verde tenía una enorme virtud para ser la gran revelación de esta edición del Mundial.

Este artículo trata únicamente sobre la zona defensiva, pero acá vale hacerle una mención especial a Rodri. La recuperación de su lesión sufrida durante la temporada anterior le permitió volver a mostrar el nivel que lo llevó a ganar el Balón de Oro en 2024, en una posición de centrocampista de contención que pocas veces se ve reconocida por la razón expuesta al inicio de este escrito. Él fue el primer filtro y líder para que nadie se desorganizara a su espalda. Ahora el mismo trofeo destinado al mejor jugador del Mundial le volvió a ser adjudicado.

Lo que más ilusiona a La Roja es el futuro. La juventud se pensaba que iba a ser su principal debilidad y muchos ponían al combinado ibérico como tercera favorita para proclamarse campeona de esta cita orbital por detrás de Francia y Portugal. Pues la apuesta ha salido bien y ahora hay una generación con años de brillantes a explotar por delante. A partir de aquí, se podría marcar una era histórica con el dominio de España.

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