Oficial: Jhon Córdoba se pierde el resto del Mundial con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo confirmó que el delantero no estará con la ‘Tricolor’ ante Suiza el próximo martes, 7 de julio.

Jhon Córdoba, desconvocado con Colombia/ JUAN MABROMATA / AFP.

Una triste noticia arropa este sábado a todo el entorno de la Selección Colombia. Se confirmó que el delantero Jhon Andrés Córdoba Copete no jugará más en el Mundial del 2026, después de haber presentado una lesión muscular en el partido entre la ‘Tricolor’ y Ghana, por los dieciseisavos de final de la cita orbital. No obstante, el jugador se mantiene con la delegación.

Durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Suiza en los octavos de final, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, confirmó que se trata de un desgarro. Lamentó el problema de salud y dejó claro que el atacante no podrá jugar más en lo que queda del campeonato global. También dijo que quienes habían sido afectados por un cuadro gripal ya están bien.

Cabe mencionar que el delantero al servicio del Krasnodar de Rusia había llegado a la convocatoria de la Selección Colmbia para este Mundial con algunos problemas de salud, por tal motivo no fue tenido en cuenta para el primer partido de la ‘Tricolor’ en fase de grupos ante Uzbekistán en Ciudad de México en aquel 3-1.

Sin embargo el director técnico le dio más tiempo, supo esperarlo y el artillero fue titular contra República Democrática del Congo, Portugal y ante Ghana. Se resintió en Kansas City, sin embargo había cierta esperanza que el artillero pudiera superar este percance y por lo menos ser parte del banquillo de Colombia ante Suiza el este martes, 7 de julio.

¿Se puede reemplazar?

Infortunadamente para los planes del cuerpo técnico de la Selección Colombia, Jhon Córdoba no puede ser reemplazado, este tipo de cambios se podían hacer, con la prelista de 55 jugadores que entregó Néstor Lorenzo el 14 de mayo y que posteriormente fue enviada a la FIFA, horas antes del debut ante Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México.

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