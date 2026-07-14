Mbappé no oculta su decepción: “Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas”

El delantero destacó la efectividad del plan de España y reconoció que errores técnicos y de comunicación impidieron que su equipo lograra imponer su juego.

Mbappé estaba llamado a ser protagonista en la final | Reuters

Kylian Mbappé se mostró abatido tras la eliminación de Francia frente a España en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El delantero reconoció que el equipo no alcanzó el nivel esperado y que eso se reflejó en el resultado

“No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas“, mencionó para la cadena M6.

El atacante francés analizó la propuesta de España y destacó su efectividad: “España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”.

Mbappé explicó cómo Francia no logró equilibrar la contienda y dejó que los rivales marcaran el ritmo: “Dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder, y ahí fallamos. Desde el principio, con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el mediocampo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar; hubo falta de comunicación en la presión”.

El delantero también reflexionó sobre lo que faltó para generar peligro y mantener la intensidad: “Necesitábamos jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros porque son un equipo al que no le gusta correr sin balón. E incluso cuando recuperábamos el balón, técnicamente, los primeros pases, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”.

El delantero reconoció la frustración que generó el resultado y los errores cometidos: “Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia… Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras”.

Finalmente, Mbappé habló sobre la necesidad de mirar hacia adelante, tanto en la selección como en el ámbito de clubes: “Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El fútbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección“, concluyó.

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