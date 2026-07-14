Tomás Roncero celebra la victoria sobre Francia: “Mbappé comprendió por qué España es diferente”

El subdirector de Diario AS celebró la victoria ante Francia, recordó las similitudes con Sudáfrica 2010 y lanzó un mensaje directo a Kylian Mbappé

España superó a Francia en Dallas | Reuters

Tomás Roncero, subdirector de Diario AS, celebró la victoria de España por 2-0 sobre Francia en Dallas para conseguir su boleto a la final del Mundial 2026. Destacó el trabajo colectivo del equipo español, comparó el camino de la actual selección con el recorrido del combinado campeón en Sudáfrica 2010 y dedicó parte de su comentario a Kylian Mbappé.

“Señores, lo hemos conseguido. Estamos ya en la última recta, en el último capítulo de otro sueño maravilloso como el que vivimos en Sudáfrica”, comenzó Roncero, quien encontró varios paralelismos entre ambas participaciones de España en la Copa del Mundo.

Tomás Roncero compara el camino de España con Sudáfrica 2010

España también enfrentó a Portugal en octavos de final en 2010 y ganó por 1-0. Además, comparó el duelo de cuartos ante Paraguay de aquella edición con el partido frente a Bélgica en 2026, antes de señalar las victorias en semifinales contra dos de las principales potencias europeas.

“Acordaros que allí también nos tocó en octavos Portugal y ganamos 1-0. Acordaros que también en cuartos de final sufrimos muchísimo. Allí fue con Paraguay, aquí fue con Bélgica y que en semifinales allí ganamos a una todopoderosa en aquel momento que era Alemania y hoy era la todopoderosa Francia”, explicó.

También destacó la presencia de Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi Hernández en el palco durante el encuentro en Dallas, cuatro futbolistas que formaron parte de la generación que conquistó el título en Sudáfrica.

“Similitudes maravillosas. De hecho, en el palco han enfocado al final y estaba Casillas, estaba Puyol, estaba Sergio Ramos, estaba Xavi… Es que yo creo que el destino nos debía esta alegría. Vamos a por la segunda estrella”, agregó.

“Mbappé comprendió por qué España es diferente”

La celebración de Roncero incluyó un mensaje dirigido a Kylian Mbappé, figura de Francia y jugador del Real Madrid. El periodista separó su admiración por el delantero a nivel de clubes de la rivalidad que se vivió en la semifinal.

“Lo siento, Kylian, cuando estés en Madrid te quiero mucho, pero hoy has comprendido por qué España es diferente. Has comprendido por qué España es la más grande del mundo”, señaló. “Tú tenías que nacer en España, chaval, porque lo hubieras entendido y en España ganarías”.

Roncero destaca el trabajo colectivo de España ante Francia

Más allá de la celebración, Roncero centró su análisis en el comportamiento colectivo de la selección española. El periodista destacó la presión, las ayudas defensivas y el trabajo de los jugadores para limitar a un ataque francés encabezado por Mbappé, Michael Olise y Bradley Barcola. “Nosotros lo que tenemos es el orgullo de ser de un equipo que juega como una familia, que juega como hermanos, que juegan como si se necesitaran unos a otros solidariamente”, comentó.

Roncero también subrayó que Francia terminó el encuentro sin generar ocasiones claras frente al arco español. “Francia no ha tirado ni a portería. Decirme qué ocasiones de gol ha tenido Francia. No ha tenido Francia ocasiones de gol. ¿Por qué? Porque no les dejaba ni que chuten”, afirmó.

España disputará en Nueva York la segunda final de una Copa del Mundo de su historia, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010. Roncero cerró su celebración con un mensaje dirigido a Francia y con la mirada puesta en el último partido del torneo: “Nos vamos para allá que somos España, que hemos ganado a Francia otra vez. Van cuatro seguidas. ¡España! ¡Olé, olé, olé! ¡A New York!”.

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