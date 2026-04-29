Johan Cruyff, el genio que revolucionó los Mundiales con el “fútbol total”
El neerlandés dejó una huella imborrable en Alemania 1974 y renunció a 1978 por un motivo personal que marcó su historia
- Ruud Krol, el muro de la Naranja Mecánica que llevó a Países Bajos a dos finales del Mundial
- Gianluca Zambrotta: de una lesión a levantar el título con Italia en el Mundial 2006
- Oliver Kahn, el portero que conquistó un Mundial sin ganarlo
Johan Cruyff ocupa el lugar 43 en el recuento de los 100 jugadores que más marcaron la historia de los Mundiales de Claro Sports. Su caso es particular: disputó una sola Copa del Mundo, pero su impacto fue suficiente para cambiar la forma en la que se entiende el fútbol a nivel global.
Su única aparición mundialista fue en Alemania Federal 1974, donde lideró a una selección de Países Bajos que pasó a la historia como la “Naranja Mecánica”. Aquel equipo, dirigido por Rinus Michels, introdujo el concepto del “fútbol total”, una idea revolucionaria basada en la movilidad constante, la ausencia de posiciones fijas y la inteligencia colectiva.
Cruyff fue el eje de ese sistema. Con el dorsal 14, el neerlandés no ocupaba una posición específica: podía aparecer como delantero, mediocampista o extremo según lo exigiera el partido. Su lectura de juego marcaba los movimientos del resto del equipo, convirtiéndolo en el líder futbolístico y táctico de una generación que transformó el deporte.
En términos estadísticos, su Mundial fue sólido. Cruyff disputó los 270 minutos de la primera fase ante Suecia, Bulgaria y Uruguay. En la segunda fase, sumó otros 270 minutos frente a Brasil, Alemania Democrática y Argentina, donde anotó tres goles: dos en el triunfo 4-0 ante la Albiceleste y uno en la victoria 2-0 frente a la Canarinha.
Países Bajos llegó hasta la final ante Alemania Federal. En ese partido, Cruyff protagonizó una de las jugadas más recordadas en la historia de los Mundiales al provocar un penalti en los primeros minutos, que derivó en el 1-0; sin embargo, el conjunto neerlandés terminó cayendo 1-2, quedándose con el subcampeonato.
A pesar de no levantar el trofeo, la selección de 1974 es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. El propio Cruyff reconoció años después que la derrota no opacó el impacto del equipo. “Con el pitido final estábamos decepcionados, evidentemente. Sin embargo, me recompuse rápido. Y finalmente me afectó muy poco, prácticamente nada. Creo que es a causa de la enorme carga positiva que nos rodeaba, de la admiración universal por nuestro juego”, explicó en su libro “Memorias”.
¿Por qué Johan Cruyff no jugó el Mundial de 1978?
Cuatro años más tarde, en el Mundial de Argentina 1978, Cruyff no formó parte del equipo que nuevamente alcanzó la final. Durante años se especuló sobre su ausencia, hasta que el propio futbolista reveló la razón en sus mismas “Memorias”: un intento de secuestro que sufrió junto a su familia en Barcelona en 1977. Esta situación lo llevó a tomar la decisión de no participar en el torneo para priorizar su seguridad.
Así, la historia de Cruyff en los Mundiales quedó marcada por una sola edición. Sin embargo, su legado trasciende los números. Alemania 1974 no solo fue su torneo, sino el escenario donde consolidó una revolución táctica que aún define al fútbol moderno.
Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales
El único Mundial disputado por Johan Cruyff le vale entrar en los 100 mejores jugadores en la historia de la justa. A continuación repasa el perfil de cada uno de los futbolistas, en la cuenta regresiva de Claro Sports:
- 100 – Eden Hazard
- 99 – Diego Forlán
- 98 – Sergio Busquets
- 97 – Rudi Völler
- 96 – Arjen Robben
- 95 – Bebeto
- 94 – Carlos Alberto
- 93 – Andrea Pirlo
- 92 – Ronaldinho
- 91 – Gheorghe Hagi
- 90 – Roger Milla
- 89 – Geoff Hurst
- 88 – Bobby Moore
- 87 – Gordon Banks
- 86 – Djalma Santos
- 85 – Nilton Santos
- 84 – José Nasazzi
- 83 – Marco van Basten
- 82 – Ruud Krol
- 81 – Schiaffino
- 80 – Francesco Totti
- 79 – Obdulio Varela
- 78 – Fritz Walter
- 77 – Sándor Kocsis
- 76 – Helmut Rahn
- 75 – Paul Breitner
- 74 – Karl-Heinz Rummenigge
- 73 – Jorge Burruchaga
- 72 – Cristiano Ronaldo
- 71 – Emiliano ‘Dibu’ Martínez
- 70 – Harry Kane
- 69 – Bastian Schweinsteiger
- 68 – Gianluca Zambrotta
- 67 – Oliver Khan
- 66 – James Rodríguez
- 65 – Jorge Valdano
- 64 – Ángel Di María
- 63 – Antoine Griezmann
- 62 – Thierry Henry
- 61 – Hugo Lloris
- 60 – Gianluigi Buffon
- 59 – Fabio Grosso
- 58 – Gary Lineker
- 57 – David Villa
- 56 – Ferenc Puskás
- 55 – Claudio Taffarel
- 54 – Raphael Varane
- 53 – Carles Puyol
- 52 – Sergio Ramos
- 51 – Philipp Lahm
- 50 – Luka Modric
- 49 – Didier Deschamps
- 48 – Roberto Carlos
- 47 – Franco Baresi
- 46 – Rivelino
- 45 – Mario Zagallo
- 44 – Vavá
- 43 – Johan Cruyff