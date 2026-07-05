¿Quién sería el rival de México en cuartos de final del Mundial 2026? Así está la llave

En caso de eliminar a Inglaterra, el duelo de la siguiente instancia se llevaría a cabo en la ciudad de Miami

Noruega sería el rival de México | Claro Sports/Ale Suárez/Reuters

La selección mexicana enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que definirá su pase a una fase inédita en su historial mundialista. El Tricolor buscará avanzar a los cuartos de final por primera vez desde 1986.

México nunca ha jugado seis partidos de un Mundial, lo cual conseguiría en caso de superar en casa a Inglaterra, y el cruce ya está definido para los cuartos de final.

De vencer a Inglaterra, ¿Quién sería el rival de México en los cuartos de final?

La llave de México-Inglaterra cruza en cuartos de final con la llave de Noruega, que se llevó la victoria 2-1 ante Brasil, con doblete de Haaland. Por lo que en caso de ganar, el cuadro tricolor jugarán ante los vikingos el próximo fin de semana

Cuartos de final del Mundial 2026, al momento | Claro Sports

¿Dónde se juegan los cuartos de final y en qué sede le tocaría al Tricolor?

Los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán completamente en territorio de Estados Unidos, ya sin sedes en México y Canadá dentro de esta fase del torneo. En caso de que el Tricolor avance a la antepenúltima instancia, su partido se jugaría en la ciudad de Miami.

Esto implica que la selección mexicana perderá la condición de local que todavía podrá disfrutar en octavos al jugar en el Estadio Ciudad de México y lo que implica contar con el apoyo de la afición y la altura de la capital de la República Mexicana. El encuentro en la Florida representaría un cambio de sede, de ambiente y un traslado más largo para el conjunto nacional.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026? Fechas y horarios oficiales

Los octavos de final del torneo se disputarán del 4 al 7 de julio, para posteriormente dar paso a dos días de descanso antes del inicio de los cuartos de final. Esta fase se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de julio, dentro del calendario oficial de la FIFA.

El hipotético partido de México en cuartos de final sería el último de la fase, programado a las 15:00 horas del centro de México. En caso de llegar a esta instancia, el Tricolor protagonizaría el penúltimo duelo de esta instancia, ya que el compromiso que cierra se jugará alas 19:00 horas.

Jueves 9 de julio | Marruecos vs Francia | Estadio Boston | 14:00 horas CDMX

| Estadio Boston | 14:00 horas CDMX Viernes 10 de julio | Portugal/España vs Estados Unidos/Bélgica | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas CDMX

Sábado 11 de julio | Noruega vs México/Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 horas CDMX

| Estadio Miami | 15:00 horas CDMX Sábado 11 de julio | Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia | Estadio Kansas City | 19:00 horas CDMX

*Partido que jugaría México en caso de avanzar a cuartos de final.

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