Thomas Tuchel rechaza buscar culpables tras la eliminación de Inglaterra

El entrenador de Inglaterra aceptó que el equipo debe seguir trabajando para estar al nivel de los mejores del mundo

Thomas Tuchel habla previo al partido por el tercer lugar | Reuters

Thomas Tuchel aseguró que no participará en la búsqueda de responsables por la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El entrenador reconoció que su equipo todavía se encuentra por debajo de selecciones como Argentina, España y Francia, por lo que consideró necesario trabajar para reducir esa distancia.

Antes del partido por el tercer lugar frente a Francia, Tuchel señaló que la selección inglesa debe analizar lo ocurrido sin convertir la derrota en una discusión centrada en señalar culpables.

“Francia, España y Argentina están en un nivel en el que esperan ganar el título. Nosotros todavía no estamos ahí. Existe una distancia que tenemos que cerrar y no vamos a dejar de perseguir ese objetivo”, declaró el entrenador.

Tuchel explicó que Inglaterra debe avanzar en aspectos futbolísticos y en la manera de enfrentar los momentos de presión. El entrenador defendió la decisión de modificar el sistema y terminar el partido con una línea de cinco defensores. Además, respaldó las sustituciones realizadas cuando Inglaterra intentaba conservar la ventaja durante los últimos minutos.

“Sentí que teníamos que hacer algo distinto. Tomé una decisión bajo presión y con la intención de conseguir el resultado. Me habría arrepentido de no reaccionar, pero no me arrepiento de haber tomado esa determinación”, explicó.

El técnico alemán indicó que todos los jugadores debían colaborar cuando Inglaterra defendía cerca de su área. Reconoció que su selección no consiguió salir de esa zona ni recuperar la iniciativa, pero negó que la posición de Kane fuera producto de una decisión aislada.

“Defendíamos como equipo, con diez y con once jugadores. La unidad, la mentalidad y el compromiso que se construyeron durante estas semanas no están en discusión”, sostuvo Tuchel.

John Stones admitió que el plantel todavía intenta asimilar la derrota. El defensa explicó que los jugadores confiaban en llegar a la final, por lo que la eliminación tuvo un impacto dentro del grupo después del camino realizado en el torneo.

Inglaterra enfrentará este sábado a Francia en Miami por el tercer lugar del Mundial. El encuentro será la última oportunidad para que el equipo de Tuchel cierre su participación con una victoria, mientras comienza el análisis sobre los ajustes necesarios para competir contra las selecciones que marcaron el paso en la fase final.

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