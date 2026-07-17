¿Por qué detuvo la policía en 2020 a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial?

El silbante esloveno, designado para el España vs Argentina, fue detenido en 2020 por una redada en Bosnia y Herzegovina

La historia del arresto de Slavko Vincic previo a la final del Mundial | Reuters

Slavko Vincic fue designado como el árbitro para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. En su carrera, ha dirigido en cinco partidos mundialistas entre Qatar 2022 y la edición del 2026, cuando estuvo en el Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia de la primera ronda, además del México-Ecuador de los dieciseisavos, pero su nombre se volvió tendencia no por su trabajo en el terreno de juego, sino porque la gente comenzó a recordar una historia de hace par de años relativa al arresto del silbante en 2020.

El árbitro esloveno fue detenido por la policía en una redada en Bosnia y Herzegovina en el año 2020, luego de que la policía realizó un operativo en un sitio por una investigación por acusaciones de prostitución, narcotráfico y posesión ilegal de armas. Ese dia, Vincic estaba en el lugar, fue detenido, interrogado y posteriormente liberado sin que se presentaran cargos en su contra. Lee todo sobre este caso en esta nota.

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