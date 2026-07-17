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¿Por qué detuvo la policía en 2020 a Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial?

Publicado por Redacción Claro Sports

El silbante esloveno, designado para el España vs Argentina, fue detenido en 2020 por una redada en Bosnia y Herzegovina

La historia del arresto de Slavko Vincic previo a la final del Mundial
La historia del arresto de Slavko Vincic previo a la final del Mundial | Reuters

Slavko Vincic fue designado como el árbitro para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. En su carrera, ha dirigido en cinco partidos mundialistas entre Qatar 2022 y la edición del 2026, cuando estuvo en el Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia de la primera ronda, además del México-Ecuador de los dieciseisavos, pero su nombre se volvió tendencia no por su trabajo en el terreno de juego, sino porque la gente comenzó a recordar una historia de hace par de años relativa al arresto del silbante en 2020.

El árbitro esloveno fue detenido por la policía en una redada en Bosnia y Herzegovina en el año 2020, luego de que la policía realizó un operativo en un sitio por una investigación por acusaciones de prostitución, narcotráfico y posesión ilegal de armas. Ese dia, Vincic estaba en el lugar, fue detenido, interrogado y posteriormente liberado sin que se presentaran cargos en su contra. Lee todo sobre este caso en esta nota.

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