El día que Diego Maradona apoyó a Colombia vs Inglaterra en Rusia 2018

En el ambiente futbolístico colombiano, muchos aficionados a este deporte recuerdan con agrado el legado futbolístico de Diego Armando Maradona.

Diego Maradona apoyando a Colombia en Rusia 2018/ FCF.

Argentina e Inglaterra se ven las caras este miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta, en el marco de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Un duelo que ha dado de qué hablar alrededor del planeta, no solo por e ámbito deportivo, ya que especialmente los hinchas de la ‘Albiceleste’ se toman este tipo de compromisos contra los ingleses de manera personal.

Uno de los exjugadores que más se tomaba en serio dicha rivalidad histórica tanto en lo futbolístico, como en otros temas, era Diego Armando Maradona, el habilidoso mediocampista uy protagonista de ‘la mano de Dios’, precisamente contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 en los cuartos de final, siempre se mostró del lado de los argentinos, por lo tanto es considerado por ellos como el mejor futbolista de la historia.

En las toldas colombianas también es bien recordado el Diego, quien en varias ocasiones apoyó a la Selección en los mundiales. La ocasión más recordada fue cuando la ‘Tricolor’ se enfrentó con Inglaterra, por los octavos de final de Rusia 2018, horas atrás del compromiso el argentino publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a los sudamericanos: “Vamos con toda Colombia”, en el mismo etiquetó a artistas del país de la talla de Maluma, Carlos Vives y el futbolista Falcao García.

3 de julio de 2018 | Colombia 1 (3-4 penales) 1 Inglaterra | Octavos de final

Así formó Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Carlos Sánchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero y Falcao García.

Así formó Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Jordan Henderson; Dele Alli, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling y Harry Kane.

Pues bien, aquel día ni el apoyo del Diego sirvió para que Colombia siguiera en Rusia 2018. Harry Kane puso en ventaja a Inglaterra con un gol desde el tiro penal, en el tiempo de adición Yerry Mina empató con un golazo de cabeza, se fueron a tiempo extra y finamente todo se tuvo que definir en los cobros del punto penal, en los que Matheus Uribe y Carlos Bacca erraron para la desdicha y nueva eliminación de la ‘Tricolor’ en un Mundial.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en una residencia del barrio privado San Andrés, en la localidad de Dique Luján, provincia de Buenos Aires. La muerte del ídolo de la ‘Albiceleste’ la sintieron muchos colombianos, aquellos que lo vieron jugar y un gran porcentaje de la nueva generación, quienes lo recuerdan por sus luchas sociales y el legado futbolístico.

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