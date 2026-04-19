Carles Puyol, referente del FC Barcelona y de España, construyó una carrera marcada por liderazgo, títulos y solidez defensiva

Por Juan Pablo Roiz

A 53 días de que comience el Mundial 2026, es momento de recordar a uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente: Carles Puyol, el corazón de la selección española.

Nacido el 13 de abril de 1978 en La Pobla de Segur, España, Puyol forjó su camino a partir de la disciplina y el carácter. Su historia con la Selección de fútbol de España comenzó en el año 2000, cuando debutó en un partido ante Países Bajos. Desde sus primeros encuentros dejó claro que no era un jugador más: su intensidad, entrega y liderazgo lo convirtieron rápidamente en una pieza fundamental dentro del equipo.

En paralelo, su carrera con el FC Barcelona alcanzó niveles históricos. En 2004 se convirtió en capitán del club, rol que desempeñó durante más de una década. Con más de 600 partidos y 15 temporadas defendiendo la camiseta blaugrana, se consolidó como uno de los grandes referentes defensivos del fútbol mundial.

Su primera gran experiencia en una Copa del Mundo llegó en Corea-Japón 2002, donde fue titular en cuatro de los cinco partidos disputados por España, que terminaría eliminada en los cuartos de final. Cuatro años más tarde, en Alemania 2006, volvió a ser el pilar de la defensa, aunque el equipo cayó en los octavos de final ante Francia.

Carles Puyol, el histórico defensa de España | Claro Sports

Sin embargo, el destino le tenía reservado un capítulo inolvidable. En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Puyol fue el líder de una defensa histórica que solo recibió dos goles en siete partidos y ninguno en la fase de eliminación directa, reflejo de una solidez que marcó época.

La semifinal ante Alemania quedó grabada en la memoria colectiva. En un tiro de esquina, Puyol atacó el balón con determinación, se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo imparable que venció a Manuel Neuer. Ese gol significó el pase a la final y se convirtió en uno de los más importantes en la historia del fútbol español.

En la final frente a Países Bajos, España volvió a demostrar que las defensas también ganan campeonatos. Con orden, carácter y liderazgo, Puyol comandó una zaga que sostuvo al equipo hasta levantar el título.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Durante 13 años con la selección, disputó 100 partidos, en los que conquistó una Copa del Mundo y una Eurocopa. Firme en su estilo, líder natural y referente dentro y fuera del campo, Carles Puyol dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Por ello es que entra en el conteo de los mejores jugadores, colocándose en el puesto 53 histórico.

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