Rating Colombia del 9 de octubre de 2026, según CNC: Masterchef, cerca de salir del top 5

Caracol Televisión lidera la competencia por la audiencia en Colombia con Yo Me Llamo, mientras el Canal RCN enfrenta una disminución en sus niveles de rating.

Masterchef Celebrity Colombia | Canal RCN.

El rating de la televisión colombiana atraviesa un momento de contrastes, con el Canal RCN registrando una caída en sus niveles de audiencia, mientras Caracol Televisión logra mantenerse entre los primeros puestos gracias a producciones que siguen captando el interés de los televidentes. Programas como Yo Me Llamo se han consolidado como protagonistas de las mediciones, reafirmando el buen desempeño del canal en la franja de entretenimiento y evidenciando la competencia que existe entre las principales cadenas de televisión del país por conquistar a la audiencia.

Rating en Colombia del 9 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,68% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,73% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,81% Maria Caprichosa – Caracol TV | 9,31% Masterchef Celebrity – RCN | 7,70% Ciudad Lejana – Caracol TV | 7,12% Alas Rotas – Caracol TV | 5,63% La Rosa de Guadalupe p2 – RCN | 5,47% Destinos Cruzados – Caracol TV | 5,44% Noticias RCN PRM – RCN | 4,97%

Programación de fútbol para el sábado 10 de octubre de 2026

8:30 a.m. | Augsburgo vs Bayern Múnich | Bundesliga

3:30 p.m. | Pereira vs Cali | Liga BetPlay

4:00 p.m. | Colombia vs Venezuela | Amistoso partido femenino

6:10 p.m. | Junior vs Inter Bogotá | Liga BetPLay

Así se mide el rating en Colombia

Existen diversas compañías dedicadas al estudio del consumo televisivo que realizan sus propias mediciones, pero ninguna posee la fiabilidad del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta entidad cuenta con cientos de miles de dispositivos que analizan los datos en tiempo real para determinar con precisión las preferencias de los televidentes. El sistema opera bajo una dinámica donde el porcentaje de puntuación se define a partir de la acción de cambiar de programa, otorgándole un mayor valor estratégico al contenido que se sintoniza frente al que se estaba viendo previamente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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